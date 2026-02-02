Willem Dafoe: "El duende es bostero" le cantaba la hinchada

El estadio emblemático de Boca Juniors volvió a ser noticia por la presencia de una de las figuras más reconocibles de Hollywood. Willem Dafoe, el veterano actor estadounidense conocido por su papel como el Duende Verde en la saga cinematográfica Spider-Man y por una extensa trayectoria que incluye títulos como "Pelotón" y "La última tentación de Cristo", fue captado en uno de los palcos del estadio durante el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, que terminó con victoria xeneize por 2 tantos a 0.

En las redes sociales se difundieron imágenes, captadas por los hinchas que asistieron al estadio, en el que se observa al intérprete saludando a los simpatizantes desde la tribuna. Vestido con la camiseta azul y oro, celebró los goles junto a otros espectadores y fue objeto de cánticos por parte de los hinchas, que en tono festivo lo apodaron “el Duende bostero” en alusión a su icónico personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

La presencia de Dafoe en el estadio xeneize continúa una tradición reciente de figuras internacionales que han elegido visitar La Bombonera no sólo como un atractivo turístico, sino como parte de su vínculo con la cultura local. En noviembre del año pasado, el actor Johnny Depp asistió a un partido del conjunto de La Boca, donde compartió una imagen con Juan Román Riquelme, gesto que captó la atención de los medios y de las redes sociales.

En el terreno musical, la cantante británica Dua Lipa, en el marco de su gira, también fue vista en el superclásico entre Boca y River, haciendo una pausa en su agenda de conciertos. Noel Gallagher, fundador de la icónica banda britpop Oasis, aprovecharon su paso por el país para recorrer partes del estadio y fotografiarse junto a la estatua de Diego Maradona.

La visita de Dafoe a Buenos Aires, se enmarca dentro de una estadía por motivos profesionales: el actor se encuentra en el país para presentar The Souffleur, la película del cineasta argentino Gastón Solnicki en la que actúa y que recientemente fue exhibida en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Sin embargo, la estrella se tomó un tiempo de disfrute conociendo La Bombonera, considerado todo un símbolo del fútbol argentino y hasta una pantalla de visibilidad global de artistas que encuentran en los palcos una experiencia trascendental.