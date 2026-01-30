Ikigai: el método japonés que protege la salud mental y puede alargar la vida

Encontrar un sentido profundo en la vida, conocido en Japón como ikigai, no es solo una idea inspiradora sino un aliado concreto para la salud mental y la longevidad, según investigaciones recientes. Un estudio realizado con más de 13.000 personas reveló que quienes tienen un propósito vital definido presentan un riesgo considerablemente menor de desarrollar demencia o deterioro cognitivo leve a medida que envejecen.

El concepto de ikigai —que combina las palabras japonesas iki (“vida”) y gai (“valor” o “merecer”)— puede entenderse como la razón por la que uno se levanta cada mañana: aquello que da sentido, energía y dirección a la existencia. Según expertos, no se trata de un objetivo grandioso, sino de actividades o relaciones que mantienen activa la mente y conectada socialmente, lo cual a su vez puede proteger al cerebro frente al deterioro asociado al paso del tiempo.

El neurólogo Claudio Waisburg explica que tener un propósito ayuda a construir lo que se conoce como “reserva cognitiva”, una capacidad cerebral que permite tolerar cambios o lesiones sin manifestar síntomas clínicos. Quienes cultivan su ikigai tienden a participar en actividades socialmente estimulantes —como voluntariados, pasatiempos, trabajos significativos o vínculos sólidos— lo que está asociado no solo a una mejor salud mental, sino también a mayor energía y sensación de vitalidad.

Encontrar tu propio ikigai no es algo que ocurra de inmediato, sino un proceso de reflexión interna. Expertos sugieren que puede surgir en la intersección de lo que amás hacer, en lo que sos bueno, en lo que el mundo necesita y en aquello por lo que podés recibir algo a cambio. Esta combinación no solo aporta sentido a cada día, sino que promueve un estilo de vida activo, emocional y socialmente saludable.

La ciencia respalda la idea de que vivir con propósito influye en la salud cerebral y en la trayectoria del envejecimiento: estimula la mente, fortalece redes sociales, reduce el estrés y podría incluso retrasar la aparición de síntomas asociados al Alzheimer. Así, el ikigai deja de ser solo una filosofía de vida japonesa para convertirse en una herramienta práctica de bienestar integral.