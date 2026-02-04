Tribus urbanas insólitas: Therians y Furries

En programas televisivos como La mañana con Moria, conducido por Moria Casán por El Trece, hasta el ciclo presentado por Chiche Gelblung en Crónica TV, dos curiosos fenómenos nacidos de las redes sociales emergieron y se instalaron como tópico de la pantalla chica. En plena era digital y del contacto virtual, un par de tribus urbanas pasaron del nicho viral de los smartphones a los medios masivos de comunicación: los furries y los therians.

“El furry fandom se centra en animales antropomórficos con características humanas que están presentes sobre todo en el arte, cómics, literatura y cine. Encarnan ‘fursonas’ —avatares animales— para interactuar socialmente y participar de juegos de roles. Esto es parecido al fenómeno cosplay, donde las personas visten como personajes de ficción y actúan como ellos. El fenómeno furry se consolidó ya en la década de 1980”, explicó Anabella Serventi, psicóloga y miembro adherente de la Asociación Argentina de Salud Mental, consultada por NOTICIAS.

Sobre los therians, la especialista detalló: “Los therian son una comunidad más compleja. Normalmente se los estigmatiza y se los carga de prejuicios por sus comportamientos, pero en realidad existe la theriantropía como concepto mitológico: hace referencia a la capacidad mítica de un ser humano para transformarse parcial o completamente en un animal. Forman una comunidad en la que comparten el hecho de autoidentificarse psicológicamente como animales. En este caso, quienes se identifican como tal pueden tener impulsos, comportamientos como cazar o cavar, o adoptar una perspectiva animal para la vida”.

En cuanto a la estética y lo escénico, la diferenciación entre ambas tribus urbanas es notable. En videos de TikTok se puede observar que ambas comunidades se muestran en reuniones con un estilo propio. Los furries suelen utilizar indumentarias que les cubren la totalidad del cuerpo, similares a las utilizadas por animadores de fiestas infantiles, llevando a cabo acciones coreográficas. Por el contrario, la postura de los therians es más instintiva: la actitud animal domina a la llamada “manada” en sus encuentros y los accesorios utilizados suelen componerse tan solo de una máscara de la especie elegida y su respectivo rabo.

Aguará tiene 15 años y desde los 13 se considera therian. Su vínculo con la comunidad fue a través de TikTok y Reddit. La joven estudiante de secundaria participó en entrevistas televisivas y dio a conocer cómo es el mundo de la tribu en el país. “Es una forma de vida porque no es algo que nosotros elegimos ser o elegimos dejar de ser, es algo que nosotros sentimos dentro nuestro y siento que va a perdurar durante mucho tiempo más, a pesar de que se haga tendencia o no se haga tendencia. Siento que es algo que nos va a acompañar siempre”, sostuvo en diálogo con NOTICIAS.

“Tenía un círculo social que era bastante hostil. No aceptaron para nada. Sin embargo, ahora cambié de círculo y me junto con gente que sí me acepta por quien soy y cómo soy”, destacó la adolescente y, sobre el contexto familiar, agregó: “En un inicio no se veían muy contentos de que me identificara con un animal, pero lo pudieron aceptar de a poco y con su respectivo tiempo”. Desde el punto de vista de Aguará, las personas que se identifican como therians reciben mucho odio en las redes sociales.

Un aspecto poco difundido es lo que significa esto respecto a la identidad. “Cuando uno es therian no deja de ser la persona o el ser que era antes”, afirmó la joven y aclaró: “Yo me identifico con un perro, un pastor belga malinois, porque siento que esa raza me define un montón en varios aspectos. Es la raza definida como perro de rastreo, siento que me define como ser”. En TikTok se suben diversos videos de las manadas comportándose como perros, zorros o lobos. Ladridos, aullidos, saltos y olfateos son las acciones más habituales de ver en las grabaciones.

Es sabido que a lo largo de las décadas los códigos adolescentes han trascendido fronteras, desde el hippismo de los años 60, el punk a finales de los 70, los darks en los 80 y los floggers, junto con los emos, a comienzos del nuevo siglo; la identificación psicológica fue acompañada por la circulación mediática.

Ante la pregunta “¿es una tendencia, una moda o una forma de vida?”, Serventi aseguró: “Puede ser todo eso. Para ellos, en el momento en que lo encarnan, es un modo de vida. Es una tendencia y una moda también, ya que por redes sociales la viralización de contenidos hace que se eleve a esa categoría, pero sobre todo es un interrogante de por qué estas personas prefieren transitar una interfaz animal y no humana”.

En definitiva, la respuesta sobre este fenómeno puede ir más allá de la caracterización animal, debido a que el nacimiento de subculturas o contraculturas es un hecho constante en cualquier sociedad.