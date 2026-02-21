El vínculo con Epstein

Los Epstein Files Transparency Act fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos el 19 de noviembre de 2025, con el objetivo de obligar al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos los documentos no clasificados relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell. Este hecho marcó un nuevo escándalo vinculado al financista, que como una telaraña, tejió una red de contactos en distintos lugares del mundo, inclusive en Argentina.

Fue durante enero de este año, que el DOJ continuó liberando archivos y, a finales del mes, se publicaron más de 3 millones de páginas, junto con 2 000 videos y 180 000 imágenes, como parte de lo exigido por el acta. El material divulgado corroboró los vínculos del millonario, acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual, con distintas celebridades mundiales. El magnate fallecido en 2019, que se ahorcó en el Correccional Metropolitano de New York a la espera del veredicto condenatorio, mantuvo correspondencias continuas y encuentros con el jet set internacional.

Nombres como el del expresidente estadounidense Bill Clinton; el príncipe Andrés de Inglaterra; el ex primer ministro israelí Ehud Barak; y el multimillonario Bill Gates; figuran en los detalles de los documentos, entre otros famosos. Incluso se dieron a conocer grabaciones caseras del mismo Epstein con Donald Trump, antes de su lanzamiento a la política, en eventos sociales.

Pero un insólito nombre salpicó el mundo de la farándula argentina, al revelarse por primera vez que Epstein realizó múltiples transferencias de dinero hacia el fallecido Roberto Giordano. En la década de los 90 y hasta comienzos del nuevo siglo, el estilista se impuso como una personalidad local, que trascendía el aspecto mediático por sus eventos organizados en Punta del Este con modelos top nacionales. Los desfiles televisados por Telefe y conducidos por él mismo, junto con Teté Coustarot, impusieron una identidad de los años decadentes del menemismo y “la pizza con champán”.

Según los registros financieros del caso, las transferencias a Giordano fueron recurrentes y no casos aislados: corresponden a depósitos que se remontan incluso hasta una década antes de la última visita conocida de Epstein a Uruguay, en diciembre de 2016. En extractos bancarios citados en estos documentos, el magnate envió dinero —montos que en algunos casos rondan los 500 dólares por giro, según parte de los registros— hacía cuentas vinculadas al argentino, lo que sugiere un vínculo financiero que se extendió en el tiempo.

En diálogo con Noticias, el periodista uruguayo Eduardo Prevé afirmó: “Está comprobado que hubo giros de dinero de Epstein a Giordano finales de 2005 a principio de 2006. Eso coincide con la incorporación de menores a los desfiles que hacía Giordano en Punta del Este”. “El Instituto Nacional de Adolescentes del Uruguay denunció la participación de menores en los desfiles”, aseveró el reportero de investigación y confirmó: “El INAU hizo un procedimiento con la intendencia de Maldonado y encontraron cuatro menores en los desfiles de nacionalidad extranjera”.

El punto de quiebre de Giordano, fallecido en noviembre de 2024, llegó cuando la Justicia argentina lo condenó por insolvencia fraudulenta, al comprobarse que había ocultado bienes para evitar el pago a acreedores. La sentencia no solo afectó su patrimonio, sino que golpeó de lleno su reputación pública. A esa caída económica se sumó un cambio de época, en un nuevo escenario donde la cosificación corporal de las mujeres se encuentra en pleno cuestionamiento.

La relación entre ambos hombres no ha sido caracterizada en los documentos como una implicación en delitos específicos, y no existen acusaciones legales directas. Sin embargo, la presencia de su nombre en registros financieros de la causa reaviva preguntas sobre los motivos y el alcance de ese vínculo.

RECUADRO tipo bolillero

. Hubo giros de dinero de Epstein a Giordano.

. En 2006-2007 se incorporaron menores de edad en los desfiles de Punta del Este.

. Epstein viajó a Uruguay por los menos dos veces.

. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay denunció a Roberto Giordano por la participación de menores de edad en sus desfiles.