Quién es el diputado del PRO al que ahora apodan "el hombre del rifle"

Un episodio que mezcla despiste y folklore parlamentario alteró este mediodía la rutina en la Cámara de Diputados. Un paquete dirigido a la oficina del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba (PRO) activó las alarmas del sistema de seguridad al pasar por el escáner: en su interior había un rifle de aire comprimido adquirido a través de una compra online. El envío fue detectado antes de ingresar al Anexo A, lo que obligó al personal a activar el protocolo correspondiente y a contactar de inmediato al diputado para verificar la situación.

La explicación de Sánchez Wrba no se hizo esperar: "Es un aire comprimido que compré para el campo", dijo el legislador, oriundo de Trenque Lauquen. Y enseguida agregó que el Congreso nunca fue el destino previsto: "Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina." Tras ser notificado, se acercó al lugar y se llevó el paquete a su vehículo. Ante quienes cuestionaron la lógica del episodio, remató con una pregunta retórica: "¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?".

Desde el área de seguridad de la Cámara bajaron el tono: "No pasó nada. Hubo una confusión y el diputado se llevó el arma; nunca ingresó a las instalaciones", señalaron.

El que puso a todos alerta fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien viralizó el episodio con una catarata de tuits. "OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina", escribió, y añadió la contradicción que más picó: "Lo más curioso es que la zona está plagada de policías y gendarmes para gasear y golpear jubilados. Peeeeeero el paquete con la escopeta llegó sin mayores inconvenientes." Ante las dudas de algunos usuarios, Paulón fue terminante: "Es posta. El propio Diputado lo reconoció. Se trata de un rifle de aire comprimido. Y la seguridad de la cámara, impecable. Saludos."

El episodio generó demoras en el acceso, recorrió rápidamente los pasillos del Anexo y terminó sumando una anécdota más al inagotable folklore parlamentario argentino. Un paquete mal enviado convirtió a un diputado en "el hombre del rifle".