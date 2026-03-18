Wednesday 18 de March, 2026
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POLíTICA | Hoy 15:44

Quién es el diputado del PRO al que ahora apodan "el hombre del rifle"

El paquete de Javier Sánchez Wrba (PRO) activó las alarmas del escáner en el Anexo A. Su explicación: era "para el campo" y llegó al Congreso por error.

Javier Sánchez Wrba | Foto:Cedoc
Javier Sánchez Wrba | Foto:Cedoc

Un episodio que mezcla despiste y folklore parlamentario alteró este mediodía la rutina en la Cámara de Diputados. Un paquete dirigido a la oficina del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba (PRO) activó las alarmas del sistema de seguridad al pasar por el escáner: en su interior había un rifle de aire comprimido adquirido a través de una compra online. El envío fue detectado antes de ingresar al Anexo A, lo que obligó al personal a activar el protocolo correspondiente y a contactar de inmediato al diputado para verificar la situación.

La explicación de Sánchez Wrba no se hizo esperar: "Es un aire comprimido que compré para el campo", dijo el legislador, oriundo de Trenque Lauquen. Y enseguida agregó que el Congreso nunca fue el destino previsto: "Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina." Tras ser notificado, se acercó al lugar y se llevó el paquete a su vehículo. Ante quienes cuestionaron la lógica del episodio, remató con una pregunta retórica: "¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?".

Desde el área de seguridad de la Cámara bajaron el tono: "No pasó nada. Hubo una confusión y el diputado se llevó el arma; nunca ingresó a las instalaciones", señalaron.

El que puso a todos alerta fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien viralizó el episodio con una catarata de tuits. "OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina", escribió, y añadió la contradicción que más picó: "Lo más curioso es que la zona está plagada de policías y gendarmes para gasear y golpear jubilados. Peeeeeero el paquete con la escopeta llegó sin mayores inconvenientes." Ante las dudas de algunos usuarios, Paulón fue terminante: "Es posta. El propio Diputado lo reconoció. Se trata de un rifle de aire comprimido. Y la seguridad de la cámara, impecable. Saludos."

El episodio generó demoras en el acceso, recorrió rápidamente los pasillos del Anexo y terminó sumando una anécdota más al inagotable folklore parlamentario argentino. Un paquete mal enviado convirtió a un diputado en "el hombre del rifle".

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