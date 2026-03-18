Medición: el escándalo Libra ya le gana al caso Adorni en redes sociales

Las nuevas revelaciones judiciales sobre la estafa con la criptomoneda $LIBRA volvieron a dominar la conversación digital y desplazaron al escándalo de los vuelos casta de Manuel Adorni como el tema más mencionado en redes. Así lo indica un informe de la consultora Ad Hoc, que monitorea en tiempo real la temperatura en las plataformas sociales.

Según el relevamiento, Adorni acumuló 947 mil menciones en los últimos siete días, un volumen que refleja el impacto del escándalo por los vuelos privados y el uso del avión presidencial. Sin embargo, el caso $LIBRA cosechó 164 mil menciones en un solo día, luego de que el peritaje del celular de Mauricio Novelli contradijeran las explicaciones públicas de Javier Milei sobre su vínculo con el lanzamiento de la criptomoneda.

Entre los conceptos más repetidos en las conversaciones digitales sobre Milei en el marco del caso Libra figuran "Karina Milei", "Millones de Dólares", "Mauricio Novelli" y "Hayden Davis".Según Ad Hoc, hace cinco días consecutivos que Karina Milei ocupa el primer lugar entre los temas asociados al Presidente en redes, posición que mantiene desde el 12 de marzo.

El cuadro de situación se agrava cuando se analiza el sentimiento general hacia el Presidente. Con una conversación digital traccionada en la última semana por la Argentina Week, el caso Adorni y más recientemente $LIBRA, el 53,4% de las menciones sobre Milei son negativas y el 34,8% positivas. La consultora ya había detectado señales de alarma antes: entre el 8 y el 9 de marzo, las menciones al jefe de Gabinete subieron un 330% y el 76,5% fueron negativas.

El dato cuantitativo llega en un contexto político y judicial en escalada. La Comisión Investigadora del caso avanzó con pedidos de interpelación tanto a Karina Milei como al propio Adorni. Y el deterioro no se queda en las redes: una encuestadora detectó que el 54% de los consultados afirma que Milei "es más de lo mismo", mientras que otra ubica su imagen positiva por debajo de los 40 puntos y la negativa en 55 y en ascenso.