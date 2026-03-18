De Bullrich a Cristina Kirchner: "Si no quiere estar declarando, no debería haber robado"

La senadora Patricia Bullrich le dedicó un mensaje público a Cristina Kirchner mientras la expresidenta declaraba ante el Tribunal Oral en Comodoro Py por la causa Cuadernos. Lo hizo a través de su cuenta de X, con un tono sin rodeos: "Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil".

Bullrich fue por más. En el mismo posteo, enumeró los cargos que sostiene contra Kirchner: "Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado", escribió, y detalló retornos de obras que, según afirmó, nunca se ejecutaron, contrataciones irregulares vinculadas a hoteles de la exmandataria y un esquema de enriquecimiento a favor del empresario Lázaro Báez, a quien describió como uno de los mayores terratenientes de la Patagonia como resultado de ese presunto saqueo. El cierre fue en segunda persona formal y con filo: "La única responsable de sus acciones es usted".

La declaración de Cristina en Comodoro Py tuvo, por su parte, su propia carga política. La expresidenta apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con manejos irregulares en causas sensibles. "Más mafioso no se consigue", lanzó, y citó el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio —condenado por espionaje ilegal— como evidencia de los vínculos que, según sostuvo, comprometen el accionar judicial.

El inicio de la audiencia incluyó un cruce inmediato con el presidente del tribunal, cuando le consultaron si registraba antecedentes penales. Kirchner respondió que se trata de información pública, aunque el magistrado le señaló que debía responder conforme a la ley. "Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora", dijo la exmandataria, marcando el tono de lo que vendría.