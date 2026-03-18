Sáenz dijo que Cristina busca ensuciarlo

"Una vez más, la expresidenta Cristina Kirchner intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py. Voy a refrescarle la memoria a usted y a Mayra Mendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene",señaló Gustavo Sanz, ex intendente de Salta y actual gobernador, en su cuenta de X.

El mandatario salteño acompañó el mensaje con un fragmento en video de una declaración de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso de la Nación. "En este video, el juez Ramos Padilla habla sobre mí en la Cámara de Diputados de la Nación. Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue", cerró el dirigente. En la secuencia tuiteada, el magistrado afirmó: "Se presentó inmediatamente el intendente de Salta, acompañó su celular e inmediatamente se despejo de cualquier duda que se tenia sobre él".

En el marco del juicio oral por la denominada “causa Cuadernos”, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner volvió a reconfigurar el escenario político al incorporar en sus últimas declaraciones referencias indirectas a dirigentes opositores, entre ellos el gobernador Gustavo Sáenz, a quien sectores del oficialismo ya habían intentado vincular previamente con maniobras políticas y judiciales. Durante su exposición ante el tribunal, la exmandataria insistió en la idea de una persecución judicial, cuestionó la validez de las pruebas y denunció presiones sobre imputados para declarar en su contra, en lo que calificó como “prácticas mafiosas” dentro del proceso.

En ese contexto, amplió su crítica hacia actores políticos y judiciales a los que ubicó como parte de una estructura de poder que, según su interpretación, habría operado de manera coordinada. En ese esquema incluyó menciones que salpican a dirigentes como Sáenz, en línea con una estrategia discursiva que busca politizar el expediente.

No es la primera vez que el nombre del gobernador aparece en ese entramado. Con anterioridad, referentes de La Cámpora, entre ellos la intendenta Mayra Mendoza y diputados nacionales alineados con el kirchnerismo, habían apuntado contra el salteño en declaraciones públicas, sugiriendo su cercanía con sectores judiciales y mediáticos críticos del espacio. Aquellas intervenciones formaron parte de una ofensiva política más amplia en defensa de la ex presidenta, en la que se denunció un supuesto entramado de “lawfare” y se promovió la movilización militante en respaldo a su figura.

El juicio, considerado el mayor proceso por corrupción en la historia argentina, investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y cuenta con 86 imputados entre exfuncionarios y empresarios . En ese escenario, la estrategia de la defensa ha sido, de manera consistente, cuestionar tanto el origen de las pruebas como la actuación de fiscales y jueces, incluyendo la figura de los arrepentidos, cuya credibilidad fue impugnada por el entorno de Kirchner.