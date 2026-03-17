La presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py registró en redes un 58% de aprobación

La declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal N° 7 en la causa Cuadernos no solo generó repercusión mediática: también encendió las redes sociales. Un informe flash de la consultora INGOB, actualizado a las 12:30 del martes 17 de marzo, registró más de 60 mil menciones, más de 20 mil usuarios que postearon o dieron retweet y más de 3,7 millones de vistas en torno a la presentación de la expresidenta.

El dato más llamativo del informe es el del sentimiento positivo: 58% de las interacciones fueron favorables hacia CFK. La medición se realizó cuando la curva de conversación todavía se encontraba en ascenso, impulsada principalmente por referentes políticos del peronismo e influencers afines que desde el día anterior convocaban a respaldar a la expresidenta.

En cuanto al perfil de la audiencia que participó del debate, el informe señala que el 51% son hombres y que 7 de cada 10 usuarios tienen entre 25 y 44 años, una franja etaria de alta actividad política en redes.

La conversación no fue uniforme. Junto al apoyo kirchnerista, las cuentas faro libertarias y del PRO traccionaron con críticas a Kirchner y a sus declaraciones, mientras que referentes del oficialismo apuntaron a los hechos de corrupción investigados durante sus gestiones. Patricia Bullrich fue una de las voces que se sumó al debate desde el lado opositor.

En paralelo, periodistas difundieron detalles de las causas judiciales de la expresidenta y medios y portales replicaron sus frases más resonantes del día. En el margen más anecdótico del debate, varios usuarios señalaron que CFK llegó a Comodoro Py portando una cartera de la marca Hermès, detalle que también generó reacciones en la red.