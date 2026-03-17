Las claves de la Causa Cuadernos por la que declara Cristina Kirchner

En abril de 2018, el periodista Diego Cabot entregó a la Justicia ocho cuadernos manuscritos de Oscar Centeno, ex chofer del subsecretario Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Los registros detallaban traslados de bolsos con dinero desde empresas contratistas hacia despachos de funcionarios kirchneristas entre 2003 y 2015. El expediente tomó estado público el 1° de agosto de 2018 con allanamientos y detenciones ordenados por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

La acusación. La fiscal Fabiana León sostiene que CFK lideró una estructura que recaudaba sobornos de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública. Se le imputan 203 hechos de cohecho pasivo y el liderazgo de una asociación ilícita. La pena potencial podría superar los 15 años de prisión.

Los acusados. Son 87 imputados: 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Entre los principales figuran De Vido, Baratta y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime como organizadores. Del lado empresario, 21 firmaron acuerdos de colaboración como arrepentidos, entre ellos Angelo Calcaterra, Aldo Roggio y Enrique Pescarmona.

Las pruebas. Un peritaje caligráfico de la Gendarmería Nacional (agosto 2025) confirmó que los manuscritos pertenecen al puño de Centeno. Las declaraciones de 21 colaboradores y la correlación de celulares con los 304 hechos investigados completan el cuadro probatorio.

La declaración. Ante los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, CFK calificó la causa de "gran disparate" y acusó a Bonadio y Stornelli de ser "directamente mafiosos". No respondió preguntas y cerró con una frase: "Con este Poder Judicial me puedo morir presa".