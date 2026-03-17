El video con IA de Adorni con su mujer en el avión presidencial

La autodenominada Secretaria de Inteligencia Artificial difundió en redes sociales un video creado con IA, "protagonizado" por Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. En la secuencia, el Jefe de Gabinete y su pareja observan desde el avión presidencial una grabación del mismo funcionario declarando que "no se podrán utilizar medios públicos para traer a familiares", una cita verídica en sus tiempos de vocero. Finalmente, los cónyuges celebran con champagne y besándose en pleno vuelo.

Desde hace días, Adorni, quedó en el centro de una fuerte controversia política y mediática tras la difusión de su viaje a Nueva York, junto a su esposa —sin cargo público— en el marco de la gira oficial del presidente Javier Milei, episodio al que luego se sumaron cuestionamientos por un traslado previo a Punta del Este y por sus propias explicaciones públicas, que incluyeron la frase “deslomarse”, ampliamente replicada y criticada.

La polémica se originó a partir de imágenes y registros de la comitiva oficial en Estados Unidos, donde se constató la presencia de Angeletti, durante actividades vinculadas a la denominada “Argentina Week” en Nueva York. La situación generó cuestionamientos debido a que ella no forma parte de la administración pública y, según normativa vigente, el uso de aeronaves oficiales está restringido a funciones estrictamente institucionales.

Ante las críticas, Adorni sostuvo que su esposa había adquirido un pasaje por cuenta propia —cifrado en más de 5.000 dólares— pero que, a raíz de modificaciones en la agenda presidencial, terminó abordando el avión oficial. En ese contexto, el funcionario ensayó una defensa que se volvió eje del debate público: “Yo vengo una semana a acá a Nueva York […] quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, afirmó en declaraciones televisivas en el ciclo de Eduardo Feinmann.

El episodio no quedó circunscripto a ese viaje. En paralelo, trascendió un antecedente reciente: un vuelo a Punta del Este realizado por Adorni junto a su familia en un jet privado, cuyo costo —estimado en no menos de 10.000 dólares— no fue debidamente aclarado en cuanto a su financiamiento, lo que amplificó los cuestionamientos sobre posibles inconsistencias entre su discurso de austeridad y sus prácticas personales.

Posteriormente, en el programa conducido por Luis Majul, el funcionario buscó matizar sus dichos y responder a nuevas preguntas sobre el trasfondo político del escándalo. Consultado puntualmente sobre si la difusión del episodio podía vincularse con internas dentro del propio gobierno, Adorni lo negó de manera categórica: “No, no tiene nada que ver con internas. Esto no es una operación de nadie del Gobierno”, afirmó. En la misma línea, agregó: “Yo no estoy en ninguna pelea interna ni me interesa estarlo. Estoy enfocado en la gestión”.

En ese intercambio, también intentó relativizar la dimensión del episodio: “Se armó una polémica que, sinceramente, no la entiendo en la magnitud que tomó”, sostuvo, al tiempo que volvió sobre su explicación original, aunque con un tono más moderado: “Probablemente la palabra no fue la mejor, pero el concepto es que estoy trabajando todo el tiempo”.

El caso derivó en pedidos de informes, denuncias ante organismos de control y críticas tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo, que señalaron una posible contradicción entre el discurso gubernamental contra los privilegios de la “casta” y el uso de recursos estatales en beneficio personal. En ese marco, el episodio se consolidó como uno de los principales focos de desgaste político para Adorni desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, combinando cuestionamientos éticos, inconsistencias en sus explicaciones públicas y un fuerte impacto mediático amplificado por sus propias declaraciones.