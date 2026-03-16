Manuel Adorni apuntó a la interna libertaria por la filtración del vuelo privado

En el ciclo conducido por Luis Majul por La Nación+, Manuel Adorni rompió el silencio sobre el viaje con su esposa. El jefe de Gabinete habló sobre la polémica por haber llevado a su pareja, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. Admitió que fue un error aceptar la invitación, aunque aclaró que no se trató de un delito ni generó gastos para el Estado. También se refirió al video donde se lo ve junto a su familia subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Según explicó, se trató de un viaje familiar y aseguró que el vuelo, que costó cerca de 4.000 dólares, fue pagado con su propio dinero.

Un aspecto curioso del reportaje televisivo fue cuando el periodista le consulta al funcionario de cómo se fltraron los videos y si es parte de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Adorni sostuvo que el registro tuvo que realizarse en un edificio publico y que debe ser investigado. En la conversación se mencionó a la SIDE como una posible participación en la difusión y la grabación del hecho que lo involucró. Un aspecto que resaltó el coordinador de ministros es que el video familiar fue tomado en una situación privada y divulgado un mes después del episodio a los medios y aclaró que el objetivo fue "desestabilizar al gobierno".

El episodio que involucró al Jefe de ministros comenzó a tomar estado público cuando trascendió que el funcionario había viajado a Estados Unidos con su esposa como parte de la comitiva presidencial que participó del evento económico “Argentina Week” en Nueva York. Aparecieron imágenes de Bettina Angeletti, pese a que no ocupa ningún cargo en el Estado. La presencia de Angeletti en el vuelo oficial —realizado en el avión presidencial— motivó pedidos de informes en el Congreso y denuncias judiciales por presunto uso indebido de recursos públicos.

Las fotografías que mostraban a la pareja en actividades de la comitiva en Nueva York comenzaron a circular en redes sociales y luego fueron reproducidas por medios argentinos, lo que obligó al jefe de Gabinete a dar explicaciones públicas. Adorni sostuvo que su esposa ya tenía un pasaje comprado para viajar por su cuenta y que finalmente fue invitada por Presidencia a abordar el avión oficial tras un cambio en la agenda del viaje.

El caso se amplificó cuando comenzó a circular otra información sobre un viaje previo del propio Adorni con su familia a Punta del Este durante el feriado de carnaval. La versión fue difundida inicialmente por periodistas y luego reforzada por registros de vuelo y videos que mostraban al vocero presidencial abordando un avión privado desde el aeropuerto de San Fernando. Consultado al respecto, el jefe de Gabinete dijo que se trataba de un asunto de su “vida privada”, aunque aseguró que el traslado había sido pagado con dinero propio.

En paralelo con la polémica por los viajes, a raíz de los dichos por el funcionario con Majul, se volvió a poner en foco en la interna libertaria y la reconfiguración en el sistema de inteligencia estatal. La conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue “descabezada” con la salida de su titular, Sergio Neiffert, en medio de disputas internas dentro del oficialismo. El presidente Milei firmó el decreto que dispuso su reemplazo por el contador Cristian Auguadra, un funcionario de bajo perfil y cercano a la secretaria general de Presidencia, que hasta entonces se desempeñaba en el área de Asuntos Internos del organismo

El desplazamiento de Neiffert fue interpretado por analistas políticos como parte de la interna en el núcleo de poder del Gobierno, conocido como el “triángulo de hierro”, integrado por el presidente, su hermana Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. En ese contexto, el episodio de los viajes de Adorni y la crisis interna en la SIDE quedaron entrelazados en el clima político de la Casa Rosada. Mientras el jefe de Gabinete intentaba cerrar la controversia afirmando que la presencia de su esposa en la gira había sido “un error” y no un delito, el gobierno enfrenta simultáneamente tensiones internas por el impacto público de un escándalo que golpeaba uno de los principales ejes discursivos de la administración libertaria: la promesa de austeridad y el combate contra los privilegios del poder.