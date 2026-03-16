Adorni no lo puede asegurar: dijo que su mujer "probablemente" no vuelva a viajar con él

El escándalo por la presencia de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial sigue generando chispazos en el entorno del Jefe de Gabinete. En una entrevista con Alex Milberg (Forbes), el funcionario intentó justificar el episodio, aunque sus definiciones desnudaron una postura donde el costo político pesa más que la convicción sobre el uso de los recursos públicos.

La tensión dialéctica comenzó cuando Milberg le preguntó si, de poder volver el tiempo atrás, repetiría la decisión de subir a su mujer a la aeronave. Adorni se refugió en la lógica del “ex post”: la idea de que solo se puede juzgar el error una vez que las consecuencias están a la vista. “¿Uno puede volver atrás? Evidentemente no”, se atajó, antes de recordar que ella “fue una invitada del Presidente”, buscando cerrar cualquier debate sobre la legalidad del hecho.

El refugio frente a los "seres de maldad"

Sin embargo, el punto de inflexión de la nota se dio cuando Adorni admitió que la presencia de su esposa en futuras comitivas es hoy una incógnita. No por una revisión de las formas republicanas, sino por el fastidio que le genera la reacción de sus detractores.

Al ser consultado sobre si ella volvería a viajar aun siendo invitada por Milei, Adorni fue tajante sobre el motivo de su duda: “Probablemente no tenga sentido que viaje conmigo al exterior más porque es exponerse a que seres de maldad hagan este tipo de análisis”.

Con la mención a los “seres de maldad”, el Jefe de Gabinete terminó de confirmar la teoría: lo que le molesta no es la naturaleza del acto —que sigue defendiendo como un gesto presidencial— sino la repercusión mediática y el ataque de la oposición. Para Adorni, el análisis del gasto público o de los privilegios de los funcionarios no es un ejercicio de transparencia, sino una malicia de quienes buscan dañarlo.

Este "arrepentimiento" condicional deja en claro que, para la cúpula libertaria, la ética no se mide por el uso del avión, sino por cuánta "paz" mediática se pierde en el intento. En el balance de Adorni, si su mujer no vuelve a viajar, será para evitarle el gusto a sus enemigos políticos, y no por una respuesta a la demanda de austeridad que pregonan sus propias filas.