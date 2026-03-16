Milei subió el video de un fan de Estados Unidos con mastín inglés y regalo

La intensa actividad de Javier Milei en las redes sociales sumó un nuevo capítulo que combina su conocida predilección por los perros de gran porte con la iconografía de su propia figura política.

En esta oportunidad, el Jefe de Estado decidió compartir en sus perfiles oficiales el contenido generado por un usuario de Estados Unidos, propietario de una cuenta de Instagram dedicada a sus mascotas en Virginia Beach.

El protagonista del video es un Mastín Inglés llamado Pooh Bear, quien aparece en las imágenes junto a una pieza de arte enviada directamente desde Argentina.

La cuenta de este influencer canino, bajo el usuario @poohbearthemastiff, suele mostrar la vida cotidiana del imponente animal y de su compañero de menor tamaño, un Bulldog Francés de 20 libras identificado como #YogiBearTheFrenchie.

Fue en este contexto donde se produjo una interacción que trascendió lo digital. Según se pudo confirmar, el propio Milei gestionó el envío de una estatua con su rostro para el dueño de los perros.

El propietario de los animales no tardó en agradecer el gesto mediante un video que rápidamente se volvió viral. En el material audiovisual se observa al Mastín Inglés junto al busto del mandatario argentino, mientras el dueño expresa su gratitud por el regalo recibido.

Al replicar este contenido, Milei no solo refuerza el vínculo simbólico que mantiene con los animales de esta raza, sino que también utiliza la plataforma para consolidar su imagen en comunidades de seguidores extranjeros.

Este tipo de intercambios, que eluden los protocolos tradicionales de la diplomacia, se han convertido en una marca registrada de su comunicación política, permitiéndole mantener una conexión directa y descontracturada con su audiencia global.