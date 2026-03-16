Cristina Kirchner prepara su indagatoria en el juicio por la Causa Cuadernos

Este martes a las 9 de la mañana, Cristina Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Los tribunales de Comodoro Py se preparan para recibir a la expresidenta en la remodelada Sala AMIA, donde el Tribunal Oral Federal N°7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— le tomará declaración indagatoria en el marco de la investigación por el presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos.

La jornada comenzará temprano en el barrio de Constitución. Bajo el sello “Argentina con Cristina”, organizaciones como La Cámpora convocaron a la militancia a concentrarse desde las 7 de la mañana frente a su domicilio en San José 1111. El plan político es simbólico: acompañar su salida hacia los tribunales y permanecer allí hasta su regreso, evitando movilizarse hacia Retiro para no interferir con el operativo de seguridad coordinado entre la Policía Federal y la de la Ciudad.

La tesis del "Pan y Circo"

En el entorno de la ex vicepresidenta, la citación presencial es vista como una jugada política. Sostienen que, tras meses de audiencias virtuales ágiles, la exigencia de su traslado físico busca únicamente “la foto” mediática. Para el kirchnerismo, el tribunal cede a presiones para acelerar el proceso con miras a 2027, utilizando el juicio como un mecanismo de distracción frente a la crisis económica.

Desde el círculo íntimo de Kirchner definen la escena como “pan y circo”. Argumentan que la exposición del juicio coincide estratégicamente con la agenda de polémicas que atraviesa el oficialismo, mencionando específicamente los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las recientes revelaciones del caso $Libra. "La noticia durará un día, pero la economía seguirá igual de complicada", repiten sus colaboradores.

El frente judicial

A pesar de las críticas políticas, el tribunal ratificó la presencialidad basándose en los principios de oralidad e inmediación. Cristina Kirchner, que cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, llegará a Comodoro Py en su vehículo particular custodiada por su seguridad oficial.

Mañana se develará la incógnita principal: si la expresidenta utilizará la palabra para defenderse técnicamente de las acusaciones de la fiscal Fabiana León o si, una vez más, convertirá la audiencia en un escenario para denunciar lo que considera un plan de persecución judicial sistemático.