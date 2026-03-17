Encuesta: Milei podría ganar en 2027 en primera vuelta

La última medición de Opinaia sobre el horizonte 2027 ofrece una postal que, leída en superficie, confirma lo evidente: La Libertad Avanza lidera con holgura. Pero el dato verdaderamente disruptivo no es la ventaja, sino la naturaleza de esa ventaja. Por primera vez, Javier Milei coquetea con un escenario de resolución en primera vuelta.

Ese es el punto de partida ineludible. Con un 41% de identificación y un techo potencial del 56%, el oficialismo no solo encabeza: se aproxima a los umbrales sistémicos que convierten una mayoría relativa en una mayoría suficiente. No es un detalle técnico, es un cambio de fase.

Sin embargo, ese umbral no es automático. Es condicional.

La primera condición es económica. El andamiaje electoral del oficialismo está íntimamente atado al desempeño de su programa. No se trata solo de expectativas, sino de resultados verificables: inflación en descenso sostenido, recomposición del ingreso real, cierta previsibilidad macro. El 56% potencial no es un voto ideológico pleno, sino en buena medida un contrato a término con la economía. Si ese contrato se rompe, el techo se licúa.

La segunda condición es política, y acaso más determinante: la incapacidad opositora de articular una alternativa competitiva. Porque el crecimiento del oficialismo no depende únicamente de su expansión, sino también de la fragmentación del otro lado del tablero. Y allí emerge el dato más subestimado del estudio: el 26% de indecisos.

Ese cuarto del electorado no es un residuo estadístico; es el verdadero árbitro del proceso. Si ese bloque se inclina hacia el oficialismo, Milei puede transformar su ventaja en definición. Pero si se reorienta hacia el peronismo, la elección ingresa en otra lógica: la del balotaje.

Los números, de hecho, habilitan ese escenario. El peronismo kirchnerista exhibe un 19% de voto seguro y un 22% de voto probable, lo que configura un techo del 41%. Es decir, existe una masa crítica disponible que, bajo ciertas condiciones, puede reconfigurar la competencia.

De allí se desprende una lectura menos lineal que la dominante: el peronismo no atraviesa una extinción, sino una fase de latencia. Su problema no es tanto cuantitativo como cualitativo. Carece de conducción unificada, de narrativa ordenadora y de estrategia de expansión. Pero conserva algo decisivo: capacidad de agregación potencial.

En otras palabras, sigue siendo el único actor con volumen suficiente para disputar el poder en un escenario de polarización efectiva.

En contraste, la izquierda confirma su lugar estructural en el sistema: más reservorio de descontento que opción de gobierno. Su combinación de bajo voto seguro (9%) y alto voto probable (27%) la ubica como espacio de captación coyuntural del malestar, pero sin capacidad de traducirlo en mayoría.

Más revelador aún es el caso del denominado “centro”. El experimento de Provincias Unidas —la apuesta de los gobernadores por una vía moderada— aparece con el mayor nivel de rechazo: 65% de “nunca lo votaría”. La lectura superficial sugiere fracaso. La profunda, en cambio, señala otra cosa.

El problema no es la moderación en sí misma, sino su falta de densidad política. En una sociedad atravesada por crisis sucesivas, la moderación sin liderazgo se percibe como ambigüedad; la prudencia sin relato, como debilidad.

Y, sin embargo, la paradoja persiste: ese mismo espacio acumula un 30% de voto probable. Es decir, no logra identidad, pero sí disponibilidad. No convoca, pero tampoco es descartado. El centro, lejos de desaparecer, se encuentra en estado de orfandad política. Debe generar voces más potentes en pos del equilibrio.

Este entramado de datos configura un sistema que ya no se organiza en torno a adhesiones sólidas, sino a rechazos cruzados. Todos los espacios —con la excepción relativa del oficialismo— superan el 50% de “nunca lo votaría”. Incluso La Libertad Avanza, con un 44%, no escapa a esa lógica. La consecuencia es un modelo de competencia particular: una primera minoría dominante en un ecosistema de mayorías negativas.

En ese contexto, 2027 no aparece como una elección definida, pero sí estructurada. Milei parte con una ventaja que puede transformarse en desenlace anticipado si logra sostener las condiciones que hoy la hacen posible. El peronismo, aun desordenado, conserva la llave para forzar una segunda vuelta si logra activar su potencial. El resto del sistema oscila entre la marginalidad y la expectativa.

Como tantas veces en la política argentina, el desenlace no se jugará en los núcleos duros, sino en los bordes. Y hoy, esos bordes —difusos, volátiles, decisivos— tienen un nombre preciso: los indecisos.