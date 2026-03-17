Influencer libertario y modelo: las fotos hot del "niño nazi" Marco Palazzo

El influencer libertario Marco Palazzo decidió esta semana dar un paso en su carrera pública: el joven de 23 años se hizo una producción fotográfica profesional que él mismo publicó en sus redes. Ropa estilosa, poses estudiadas y, en varias imágenes, torso al descubierto mostrando el abdomen. El material circuló rápido. Lo que también circula —y con mucho menos glamour— es su historial de declaraciones.

Palazzo saltó a la fama pública en agosto de 2024 cuando se coló en la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni con una foto de Fabiola Yáñez gravemente herida bajo el brazo y le estrechó la mano al funcionario al terminar. Ese mismo día, periodistas presentes googlearon su nombre. Lo que encontraron no era precisamente una producción de fotos.

En su blog personal había publicado una entrada sobre la "injusta condena" de Adolf Eichmann, uno de los principales ejecutores del Holocausto, a quien calificó de "víctima de guerra". En otro artículo sostenía que el represor Miguel Etchecolatz —responsable de la Noche de los Lápices y de 21 campos clandestinos de detención— "no fue un genocida". Cuando ambos textos trascendieron, Palazzo los modificó: alegó que el de Eichmann era "un análisis semiótico". El de Etchecolatz también fue editado.

El repertorio no termina ahí. Palazzo también sostuvo que la frase "Las Malvinas son argentinas" es "un slogan de los kirchneristas" y cuestionó la soberanía argentina sobre el archipiélago. En enero de 2025 se presentó en la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Parque Lezama —donde había cientos de personas movilizadas— e intentó filmar e increpar a los presentes. Terminó siendo escoltado fuera del lugar por la Policía de la Ciudad tras ser agredido por varios asistentes.

Su última aparición mediática antes de las fotos fue en TN, donde intentó opinar sobre la causa judicial que investiga a la AFA y terminó en un cruce con el diputado Esteban Paulón por desconocer el funcionamiento básico de la institución. "El Estado no se tiene que ocupar del fútbol, es algo absurdo", dijo, pasando por alto que la AFA es una entidad privada.

Esta semana, mientras la causa judicial contra la AFA seguía su curso y sus declaraciones televisivas todavía generaban repercusión, Palazzo eligió publicar la producción de fotos. Una apuesta de imagen que contrasta con el perfil que lo hizo conocido.