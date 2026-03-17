“Barrita de cereal” Arancibia: el escándalo del nuevo director de la ANSES

Guillermo Arancibia acaba de convertirse en el nuevo director de la ANSES. Sucedió ante la repentina renuncia de Fernando Baerzi, que hasta entonces conducía el área. Arancibia arrastra una vieja polémica en esa cartera: cuando NOTICIAS filtró que había ordenado pagar yogures, galletitas y cocas para él con caja chica del organismo.

Sucedió en el 2024. El que entonces ocupaba el cargo de subdirector ejecutivo de Prestaciones firmó una resolución interna el 9 de agosto de ese año que instruía explícitamente cargar a la caja chica gastos por "yogures, galletitas y cocas" destinados a su consumo personal. Arancibia, con un salario bruto superior a los 5 millones de pesos mensuales en ese momento (equivalente a varias veces la jubilación mínima), justificó el uso de fondos públicos para estos consumos cotidianos argumentando que formaban parte de necesidades en reuniones o actividades institucionales. Sin embargo, la medida generó rechazo inmediato entre empleados y gremios del organismo. Al día siguiente de conocerse la orden, el edificio amaneció empapelado con carteles caseros que caricaturizaban al funcionario como un ratón de dibujos animados. La leyenda repetida en los afiches era clara y mordaz: "Ratón, ganás cinco palos y compras yogurt y barritas de cereal con la caja chica". El repudio fue mayor porque llegaron en un contexto de fuerte ajuste: despidos masivos, recortes en prestaciones y veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.

La denuncia cobró fuerza en medios y redes, donde se destacó la contradicción entre el discurso oficial de achique del Estado y el uso de recursos públicos para meriendas personales de un alto funcionario.