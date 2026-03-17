Rodrigo de Loredo armo una fiesta electrónica para lanzar su candidatura a gobernador

"Empezamos el camino para darle una alternativa de gobierno a Córdoba y terminar con 30 años de peronismo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy", destacó Rodrigo De Loredo en su cuenta de Instagram y, a continuación, el dirigente radical subió un fragmento del encuentro llamado "De Loredo Session" en el que varios militantes se convocaron para asistir a un encuentro político en apoyo a la candidatura a la gobernación del ex diputado.

Con la presencia de un DJ en el escenario del meeting. al ritmo de la música electrónica y una inmensa pantalla, se sumaron unas series de consignas e imágenes de su impronta política. De Loredo sumó otro mensaje al posteo: "Larga vida a la insurrecta provincia de Córdoba. Vamos a darle una alternativa de gobierno y terminar con 30 años de lo mismo". Un palo contra la gestión justicialista en la gobernación que se remonta a los tiempos de José De la Sota, Juan Schiaretti y, en la actualidad, Martín Llaryora.

La figura de Rodrigo de Loredo comenzó a consolidarse como una de las apuestas más visibles de la oposición en Córdoba con vistas a la gobernación de 2027, en un escenario donde confluyen tensiones internas, reconfiguraciones partidarias y la irrupción de nuevos actores políticos. Su proyección no solo se apoya en su posicionamiento electoral, sino también en una estrategia que busca trascender las estructuras tradicionales del radicalismo y disputar el liderazgo opositor en un territorio dominado históricamente por el peronismo.

En términos de competitividad, distintos estudios de opinión lo ubican como el opositor con mejores chances frente al actual gobernador Llaryora. Una encuesta reciente lo muestra incluso superando al mandatario por más de diez puntos en un escenario hipotético, captando buena parte del voto opositor y parte del electorado peronista desencantado. Ese dato alimenta la expectativa de su entorno, que ya da por lanzada su candidatura, y explica la decisión de desplegar una campaña con fuerte impronta personalista y estética disruptiva, incluso evitando referencias explícitas a la Unión Cívica Radical para ampliar su base de apoyo.

Sin embargo, su camino hacia la gobernación está atravesado por una interna radical que dista de estar resuelta. La disputa por la conducción partidaria en Córdoba —incluyendo la renovación de autoridades y el control del aparato territorial— refleja tensiones entre distintos sectores, algunos alineados con su liderazgo y otros que buscan limitar su avance. Este conflicto no es menor: el radicalismo necesita ordenar su estructura para sostener una candidatura competitiva, pero al mismo tiempo De Loredo intenta correrse de esa lógica para evitar quedar atrapado en disputas que erosionen su imagen pública.

A esa interna partidaria se suma la fragmentación opositora más amplia. El ex parlamentario impulsa la idea de una gran primaria o interna abierta que incluya a sectores aliados y a los libertarios para definir una candidatura única, pero la propuesta choca con la resistencia de figuras como Luis Juez y con la estrategia de La Libertad Avanza, que desconfía de ese mecanismo y prefiere capitalizar el crecimiento de su propia marca. En ese marco, el radical busca instalar la narrativa de que la falta de unidad opositora podría favorecer al oficialismo provincial, trasladando el costo político de la división a sus competidores.

El contexto en el que se da esta disputa es el de un peronismo cordobés que lleva más de dos décadas y media en el poder, estructurado en torno al llamado “cordobesismo”, una variante del peronismo con fuerte impronta provincialista que gobernó ininterrumpidamente desde 1999. Este esquema, basado en equilibrio fiscal, obra pública y autonomía frente al poder central, enfrenta el desafío de sostener su hegemonía en un escenario de desgaste y fragmentación interna, donde comienzan a aparecer expresiones alternativas dentro del propio peronismo, como el espacio “Defendamos Córdoba”, que marca diferencias tanto con el oficialismo provincial como con el gobierno nacional.

La irrupción de los libertarios agrega un elemento disruptivo a la competencia. La marca política asociada al presidente Javier Milei muestra altos niveles de adhesión en Córdoba, lo que introduce una tensión central: si la oposición tradicional debe confluir con ese espacio o competir directamente contra él. Mientras algunos sectores consideran que la unidad es la única vía para derrotar al peronismo, desde La Libertad Avanza sostienen que una candidatura propia podría ser más competitiva que una alianza con dirigentes identificados con la “política tradicional”.

De Loredo emergió como parte de una nueva generación del radicalismo, con vínculos con sectores renovadores a nivel nacional y experiencia legislativa. En los últimos años adoptó posiciones cercanas al gobierno nacional en el Congreso, acompañando iniciativas clave, lo que le permitió tender puentes con el oficialismo sin integrarse plenamente a sus filas. Esa ambigüedad —entre aliado táctico y competidor potencial— se refleja en su estrategia provincial: adopta un discurso de reducción del gasto, baja de impuestos y reformas estructurales, en sintonía con el clima político nacional, pero busca mantener autonomía para construir una alternativa propia en Córdoba.

Así, su proyección hacia la gobernación se juega en varios frentes simultáneos: ordenar o sortear la interna radical, consolidarse como el principal referente opositor, definir su relación con los libertarios y capitalizar el desgaste del peronismo cordobés. En ese delicado equilibrio, su principal activo es la competitividad electoral que muestran las encuestas; su principal riesgo, la fragmentación de un espacio opositor que aún no logra resolver quién liderará el intento de poner fin a más de 25 años de hegemonía peronista en la provincia.