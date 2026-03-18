Fundación Faro, la ONG mileísta que pone pauta electoral y no declara el origen de sus fondos

Tiene el aval explícito de Javier Milei, quien la llamó actor "central en la construcción del nuevo mundo". Lleva gastados $1.079 millones en publicidad política en redes sociales en menos de un año. Y no presentó ningún balance ante la Inspección General de Justicia. Eso es la Fundación Faro Argentina, el think tank libertario conducido por Agustín Laje que una investigación de Chequeado expuso como la organización privada con mayor inversión en pauta electoral del país durante 2025.

Una fundación reciclada

La historia no arranca en noviembre de 2024, cuando Milei habló en su cena de lanzamiento. Entre abril y mayo de ese año, todo el Consejo de Administración de la vieja Fundación Valorar —creada en 2017 para atender a personas en situación de vulnerabilidad— renunció en bloque y fue reemplazado por un equipo de tres personas afines al espacio libertario. En octubre, la entidad cambió de nombre, de sede y de misión: nació Fundación Faro Argentina.

$1.079 millones en pauta, origen desconocido

La fundación opera en redes bajo la marca Ratio Oficial. Entre fines de marzo de 2025 y principios de 2026, esa cuenta gastó 1.079millones—unosUS1.079 millones —unos US 1.079millones—unosUS 821 mil— en más de 15.000 posteos que Meta clasifica como publicidad política o electoral. Solo la supera la cuenta de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En las elecciones porteñas y bonaerenses de 2025, Ratio fue la primera inversora política en redes, por encima incluso de la cuenta oficial de La Libertad Avanza.

Nadie sabe de dónde sale ese dinero. Ni Laje ni los directivos respondieron consultas sobre financiamiento, aportes del exterior o ingresos totales. La fundación tampoco presentó ningún balance ante la IGJ. Desde su creación realizó tres cenas con empresarios y políticos —con Milei como orador en todas—, y se publicó que el cubierto de la primera costó US$ 25.000. Laje no respondió sobre ese dato.

Red global, opacidad local

Faro no opera en soledad. Está integrada a una red internacional de organizaciones conservadoras que incluye el Centro para los Derechos Fundamentales de Hungría —vinculado al gobierno de Viktor Orbán—, la Fundación Disenso española y la Fundación Heritage de Estados Unidos. Laje diserta regularmente en la CPAC y se reunió con Milei al menos cuatro veces en Olivos. También fue profesor en la academia de Mauricio Novelli, hoy investigado por la criptoestafa $LIBRA.