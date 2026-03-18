La revista Barcelona retrató a Adorni como la María Julia Alsogaray de la tapa de NOTICIAS

La sátira política ha encontrado en el presente de Manuel Adorni el espejo perfecto para reflejar una de las imágenes más icónicas del poder en Argentina. La Revista Barcelona volvió a poner en circulación una pieza que hoy cobra una relevancia inesperada: una tapa que, bajo el título “¿Quién será la María Julia Alsogaray de Milei?”, mostraba al actual Jefe de Gabinete envuelto en el legendario tapado de piel de la funcionaria menemista.

Desde sus redes sociales, la publicación recordó: “El presente glamoroso del jefe de gabinete fue anticipado en el Nº 31 de mayo del 2024”. Pero la burla no se detuvo en el archivo. Tras el polémico viaje de Adorni y su mujer en el avión oficial, Barcelona redobló la apuesta con un video generado por Inteligencia Artificial que muestra al funcionario y su esposa paseando por Nueva York, con él luciendo nuevamente el tapado de piel, convirtiendo la crítica política en una pieza de humor ácido y digital.

El peso de un ícono: El espejo de María Julia

Para entender la potencia de esta parodia, es necesario remontarse a la génesis de esa imagen. La tapa de Revista Noticias del 22 de julio de 1990, con María Julia Alsogaray semi-desnuda envuelta solo en un tapado de piel en Las Leñas, capturó la opulencia descarada de la elite menemista. La foto se tomó durante una fiesta invernal en el exclusivo resort mendocino, donde la interventora de ENTel posó rodeada de políticos, champán y lentejuelas, en una sesión que involucró a celebridades como Susana Giménez y Graciela Borges.

Esa postal de lujo y sensualidad vendió decenas de miles de ejemplares y mostró cómo el poder político se fusionaba con el glamour y el exceso. Esa imagen se consolidó como el símbolo máximo de la frivolidad y la vanidad del menemismo: mientras se privatizaban empresas públicas y se prometía una “fiesta” económica, la clase dirigente exhibía un estilo de vida de pieles y destinos elite, convirtiendo la política en espectáculo.