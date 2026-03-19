Acusan a Adorni de no declarar una casa en el country Indio Cuá Golf Club

En su cuenta de X, la legisladora Marcela Pagano denunció la presunta existencia de un inmueble — una vivienda de dos plantas— que habría sido construido por el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz. Según los denunciantes, la vivienda no se encontraría en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) presentada ante la Oficina Anticorrupción.

"Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público. ¿Y esto también lo van a adjudicar a la IA? Amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", detalló Pagano, acompañando la publicación con una imagen de la residencia mencionada.

En su declaración inicial como funcionario en 2024, presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó un patrimonio cercano a los 25 millones de pesos. Ese monto estaba compuesto principalmente por bienes inmuebles, ahorros y un vehículo, aunque también incluía pasivos relevantes, como una deuda con el Banco Galicia superior a los 6,4 millones de pesos. En ese mismo documento, el entonces vocero presidencial consignó la titularidad de dos departamentos —uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata— además de depósitos de dinero tanto en el país como en el exterior.

En cuanto a sus activos financieros, las primeras presentaciones también daban cuenta de cuentas en el exterior por un monto equivalente a unos 10 mil dólares, sumadas a inversiones en instrumentos locales por alrededor de 10 millones de pesos y disponibilidades en efectivo en moneda extranjera. Estos datos configuraban un perfil patrimonial de clase media-alta dentro del universo de funcionarios nacionales, lejos de los niveles más elevados del gabinete pero con activos diversificados.

Sin embargo, el aspecto más controvertido surgió con la evolución de su patrimonio durante 2023, cuando ya había sido designado en el gobierno. En su declaración jurada anual, Adorni informó la incorporación de 42.500 dólares a su patrimonio, equivalentes a más de 34 millones de pesos al tipo de cambio declarado. Según detalló, ese dinero no provenía de ingresos propios sino de préstamos personales otorgados por su madre y otra familiar, lo que generó cuestionamientos por la magnitud de la operación y su justificación.

Ese movimiento implicó, según distintos análisis periodísticos, un incremento patrimonial significativo en un corto período, lo que motivó críticas públicas y observaciones sobre la consistencia de las declaraciones. El Diario AR detalló una composición más amplia y precisa. Adorni informó tenencias en efectivo por más de 2,4 millones de pesos en el país y 42.500 dólares en efectivo, junto con una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de poco más de 6.200 dólares. También declaró créditos a su favor ante organismos fiscales por más de 2 millones de pesos, lo que completa el cuadro de activos líquidos.

El cuadro general de su patrimonio revela además un rasgo relevante: la coexistencia de activos en dólares —tanto en efectivo como en cuentas— con deudas en pesos, lo que distintos análisis interpretan como una estructura financiera apalancada. La denuncia sostenida por Pagano es un frente nuevo en el funcionario, tras la polémica de los vuelos a Nueva York junto a sus esposa en un avión perteneciente a Presidencia y los vuelos familiares privados a Punta del Este. Un nuevo foco de debate público que golpea la credibilidad del coordinador de ministros.