El "chivo" que hizo Karen Reichardt con una foto en sus redes

Comenzando el día, la diputada nacional Karen Reichardt de La Libertad Avanza subió un "chivo" (denominación que se utiliza en la jerga mediática a la publicidad no tradicional) de una reconocida marca de termos."Arrancando temprano y mi nuevo Termo mega canchero Lumilagro", destacó la legisladora en su cuenta de X, con una imagen del dispositivo junto a una taza de té y etiquetando a la famosa empresa de envases termicos.

La incorporación de figuras mediáticas, sin trayectoria partidaria previa a posiciones de representación institucional, fue una de las decisiones estratégicas que La Libertad Avanza impulsó en las elecciones legislativas del año pasado. Considerando el pasaje de Reichardt en los medios durante décadas, el uso de utilizar publicaciones de estilo "comercial" en sus redes no debería de sorprender.

Nacida como Karina Celia Vázquez, su perfil político estuvo precedida por una extensa carrera en televisión, el modelaje y el espectáculo, que marcó de manera decisiva. Durante las décadas de 1980 y 1990, Reichardt se consolidó como una figura reconocible de la cultura televisiva argentina. Su primera exposición masiva se produjo en el programa “Noti-Dormi”, conducido por Raúl Portal, en un contexto donde el entretenimiento nocturno combinaba humor y actualidad. Ese espacio funcionó como plataforma para una carrera que se expandió hacia ciclos populares como “Brigada Cola” y "Peor es Nada", además de participaciones en cine de comedia picaresca.

El punto más alto de su visibilidad mediática llegó con su faceta de modelo, en particular tras posar para la revista Playboy en 1992, lo que la posicionó como uno de los íconos de la estética televisiva y gráfica de los años noventa. Ese perfil de “vedette televisiva” quedó asociado a su imagen durante años y reapareció con fuerza cuando su nombre irrumpió en la arena política, generando un reconocimiento inmediato.

Con el cambio de siglo, Reichardt se volcó a la conducción televisiva y logró reposicionarse con programas como “Fanáticas”, un ciclo deportivo integrado exclusivamente por mujeres que debatían sobre fútbol, y más tarde con “Amores Perros”, centrado en el cuidado y la adopción de animales. Esta última etapa no solo le permitió construir una nueva audiencia, sino también vincular su imagen con el activismo por los derechos de los animales, una bandera que luego trasladaría parcialmente a su discurso político.

En paralelo, su historia personal también aportó elementos de complejidad al perfil. Proveniente de una familia con vínculos con el peronismo en el conurbano bonaerense, su desembarco en La Libertad Avanza implicó un giro ideológico que fue señalado por distintos medios como parte de una lógica pragmática más que orgánica.

La trayectoria mediática no solo explica su nivel de conocimiento público, sino también el tipo de intervenciones y hasta controversias que han marcado su recorrido, donde la lógica del espectáculo continúa influyendo en su forma de posicionarse dentro del debate político y en las redes. En ese cruce entre televisión, exposición personal y discurso disruptivo se asienta buena parte de su identidad como representante libertaria.