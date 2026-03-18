Baby Etchecopar versus Milei: "Para los perros tenés corazón, dejate de joder"

El conductor Baby Etchecopar volvió a cargar con dureza contra el presidente Javier Milei en una serie de declaraciones radiales y televisivas que profundizan el quiebre entre ambos, una relación que supo tener gestos de afinidad en los inicios del ciclo libertario pero que se deterioró de manera sostenida desde los primeros meses de gestión. En su ciclo radial Basta Baby por Radio Rivadavia, el conductor afirmó que el "gobierno es insensible y sin corazón" porque les "chupa un huevo la gente" y el "hambre", mientras Adorni "se va en vuelo privado" a Punta del Este.

“Para los perros tenés corazón, dejate de joder”, lanzó el conductor en uno de los pasajes más resonantes de su descargo, en el que cuestionó la sensibilidad del mandatario frente a la situación social y económica. La frase, dirigida directamente a Milei, se inscribe en una crítica más amplia sobre el impacto del ajuste y la falta de respuestas hacia sectores vulnerables. “No podés gobernar para un Excel mientras la gente la pasa mal”, agregó en el mismo tono, según reconstruyen distintos medios que siguieron sus intervenciones.

Etchecopar también apuntó contra el estilo confrontativo del Presidente y su vínculo con el periodismo. “No podés tratar a todo el que piensa distinto como enemigo”, sostuvo, marcando distancia con lo que definió como una escalada de agresividad desde el poder. En otra de sus intervenciones, fue aún más directo: “Yo te apoyé, pero esto no era lo que prometiste”, en alusión al respaldo inicial que le había dado durante la campaña electoral.

El enfrentamiento entre el conductor y el Gobierno no es reciente. Si bien durante 2023 Etchecopar se mostró cercano a las ideas libertarias e incluso defendió públicamente a Milei frente a críticas de otros sectores, el vínculo comenzó a tensarse hacia comienzos de 2024, cuando el periodista empezó a cuestionar el rumbo económico y el impacto del ajuste. Desde entonces, sus editoriales fueron escalando en tono y frecuencia, hasta convertirse en una de las voces mediáticas más críticas provenientes de un espacio que originalmente había sido afín al oficialismo.

En sus últimas declaraciones, el conductor insistió en que sus críticas no responden a un posicionamiento partidario sino a una decepción con la gestión. “No soy kirchnerista ni nada, soy un tipo que mira la realidad”, afirmó, al tiempo que reclamó mayor empatía por parte del Presidente. “La gente no come teorías económicas”, remató, en una frase que sintetiza el eje de sus cuestionamientos actuales.

Desde el entorno oficial no hubo respuestas directas a estas declaraciones, aunque sí se mantiene la línea discursiva de desestimar críticas provenientes del periodismo tradicional. En ese contexto, la escalada verbal de Etchecopar se suma a un clima de creciente tensión entre el Gobierno y distintas figuras mediáticas, en un escenario donde las diferencias políticas se expresan cada vez más en términos personales.