Oscars: el emotivo abrazo entre DiCaprio y Michael B. Jordan

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebró el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en una ceremonia conducida por el comediante y presentador Conan O'Brien. La gala, que premia a las películas estrenadas durante 2025, estuvo marcada por la disputa entre dos producciones que dominaron la temporada: One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, y Sinners, el film de Ryan Coogler.

El largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro se llevó el Oscar a mejor película y fue la más premiada de la noche con seis estatuillas, incluyendo mejor dirección y mejor guion adaptado para Anderson, además del premio al mejor actor de reparto para Sean Penn. Durante el inicio de la gala, el propio O’Brien había bromeado con DiCaprio desde el escenario, llamándolo “el rey de los memes”, en referencia a los innumerables memes que el actor generó durante años en redes sociales por sus distinguidas interpretaciones.

El reparto de premios reflejó una temporada diversa en géneros y producciones. Sinners obtuvo cuatro galardones, entre ellos mejor guion original para Coogler, mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw y mejor banda sonora para Ludwig Göransson. La estatuilla a mejor actriz fue para Jessie Buckley por su trabajo en Hamnet, mientras que Amy Madigan ganó como mejor actriz de reparto por Weapons. En otras categorías destacadas, KPop Demon Hunters se impuso como mejor película animada y también ganó mejor canción original, Sentimental Value obtuvo el premio a mejor película internacional y el documental Mr. Nobody Against Putin se llevó el Oscar al mejor largometraje documental.

La categoría de mejor actor fue uno de los momentos más esperados de la noche. En la previa, muchos analistas daban como principales favoritos a Michael B. Jordan por su doble interpretación en Sinners y a Leonardo DiCaprio por su papel en One Battle After Another, un duelo interpretativo que concentró la atención de la temporada de premios. Ambos actores habían acumulado nominaciones y elogios de la crítica, y en las horas previas a la ceremonia el clima en Hollywood sugería que la estatuilla se decidiría entre ellos.

Finalmente, cuando se abrió el sobre con el ganador, el nombre anunciado fue el de Jordan, quien obtuvo su primer Oscar gracias a su interpretación de dos hermanos gemelos en el film de Coogler. El momento tuvo una escena que rápidamente se volvió viral: antes de subir al escenario, el actor se abrazó con DiCaprio, en un gesto de respeto entre colegas tras una de las competencias más comentadas de la noche.