Francella se despega de Milei: "El panorama es desolador"

Guillermo Francella se pronunció sobre la situación que atraviesa la industria audiovisual del país y describió un escenario crítico para actores, técnicos y productores. Lo hizo en una entrevista televisiva con el programa Puro Show, que se emite por El Trece, donde fue consultado por el presente del cine y la televisión local. En ese contexto, el protagonista de Homo Argentum sostuvo que el panorama laboral del sector es “desolador” debido a la caída de producciones y a la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema audiovisual.

Durante el reportaje, el actor fue directo al describir la falta de oportunidades laborales que atraviesa el sector. “No hay trabajo. No hay ficción. No se filma”, afirmó al referirse a la parálisis de la producción audiovisual. El artista señaló que esta situación no solo afecta a las figuras consagradas sino también a los nuevos intérpretes y a los trabajadores técnicos de la industria. En otro tramo del diálogo, Francella amplió su mirada y recordó cómo funcionaba el sistema televisivo cuando comenzó su carrera. “Cuando yo empecé había unitarios, tiras diarias, siempre había muchísimo trabajo”, explicó. Y contrastó ese período con el presente: “Hoy no se filma y la televisión abierta prácticamente desapareció”.

Francella también vinculó esta crisis con su propia familia, ya que sus dos hijos se dedican a la actuación. “Mis dos hijos son actores y me lo expresan todo el tiempo: el panorama es desolador”, sostuvo al referirse a la falta de proyectos en el cine y la televisión. El actor remarcó que el problema excede la discusión política: “Más allá de la grieta, hay una realidad: no hay trabajo”.

En la misma entrevista, el intérprete se refirió a la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y planteó que el organismo debería conservar su esquema de financiamiento específico para sostener la producción nacional. De esta manera, el protagonista de "Mi Obra Maestra" manifestó su preocupación por las reformas que afectan a la entidad y advirtió que el debilitamiento del organismo impacta directamente en la cantidad de películas y series que se realizan en el país.

Las declaraciones del actor cobran mayor relevancia en un contexto de reestructuración del organismo que actualmente conduce Carlos Pirovano. La gestión impulsada por el gobierno libertario busca reformular el funcionamiento del INCAA con un esquema de reducción del gasto, revisión de subsidios y cambios en los mecanismos de financiamiento del cine argentino. Entre las medidas discutidas se encuentran la reorganización de programas de apoyo a la producción y modificaciones en la estructura administrativa del instituto, con el argumento oficial de reducir costos que profundizaron la caída de la actividad audiovisual.

Las opiniones recientes de Francella también contrastan con declaraciones anteriores que había realizado sobre el gobierno de Javier Milei. Tras la asunción presidencial en 2023, el actor había manifestado expectativas positivas sobre el nuevo rumbo económico y social del país y pidió “darle tiempo” al gobierno para implementar sus reformas. Con el paso de los meses, sin embargo, el deterioro visible de la actividad audiovisual hizo que el actor cambie de opinión y manifieste públicamente su preocupación por el impacto que las políticas económicas tienen sobre el sector.

En paralelo a ese debate, el nombre de Francella ha quedado vinculado a la agenda política por el recorrido de la película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Estrenado en 2025, el largometraje presenta dieciséis historias satíricas protagonizadas por el actor y que buscan retratar las contradicciones de la sociedad argentina contemporánea.

La cinta tuvo además un capítulo particular en el ámbito político. El presidente Milei organizó proyecciones privadas del film para funcionarios y colaboradores en la residencia presidencial de Quinta de Olivos y lo utilizó como ejemplo dentro de lo que denomina su “batalla cultural”. En ese contexto, el mandatario elogió públicamente la obra y sostuvo que la película expone lo que considera contradicciones del progresismo en la sociedad argentina.

Mientras Homo Argentum se convirtió en un fenómeno de taquilla y generó intensas discusiones públicas, ahora el propio Francella insiste en que la discusión central hoy pasa por otro problema: la supervivencia misma de la industria. En palabras del actor, el diagnóstico es simple y contundente: “Hoy no hay trabajo, es la verdad”.