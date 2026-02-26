Reclamo judicial: Julieta Prandi en redes contra la inacción de un juzgado de familia

"Hoy me desperté con ganas de charlar con el juzgado N° 2 de San Isidro. Sería mucha molestia que después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente, tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota.Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", posteó Julieta Prandi en su cuenta personal de X.

En redes sociales, la modelo y actriz reclamó al juzgado la actualización de la cuota alimentaria que su ex esposo Claudio Contardi, empresario gastronómico con el que estuvo casada y con quien tuvo dos hijos, adeuda hace más de cuatro años. En la actualidad, el ex marido de Prandi se encuentra detenido y condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y violencia de género.

A lo largo de más de una década, la vida personal de conductora quedó marcada por un conflicto judicial que trascendió a la esfera mediática y social. Prandi denunció a su pareja en 2021 ante la UFI Nº 4 de Escobar una serie de abusos que se remontaban a los años entre 2015 y 2018, describiendo un patrón de sometimiento, aislamiento familiar y agresiones dentro del matrimonio.

Tras años de un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años, el 13 de agosto de 2025 un Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana dictó sentencia en la causa penal. Contardi fue hallado culpable y recibió una pena de casi dos décadas de prisión, con orden de detención inmediata. El veredicto fue comunicado en audiencia, y el empresario fue retirado esposado del tribunal para comenzar a cumplir la condena.

El fallo fue celebrado por parte de la defensa de Prandi como un paso significativo hacia la reparación de los daños sufridos, mientras que la defensa de Contardi presentó recursos, incluyendo pedidos de nulidad de la sentencia ante la Cámara de Casación, argumentando supuestas irregularidades procesales que afectarían el debido proceso.Tras la condena, el empresario fue alojado en distintas dependencias penitenciarias, incluyendo traslados a unidades de máxima seguridad y mecanismos especiales, como el pabellón para condenados por delitos sexuales.

A inicios de este año, recordada actriz televisiva volvió a poner en el centro de la escena judicial la cuestión de la cuota alimentaria para sus hijos, reclamando públicamente que Contardi adeuda esos pagos desde 2022 y que, pese a la condena penal, el Juzgado de Familia correspondiente no había dispuesto medidas efectivas para garantizar ese derecho básico. En lo personal, más allá del conflicto judicial con su ex esposo, Prandi ha reconstruido su vida afectiva. Desde 2020, mantiene una relación con el músico Emanuel Ortega.

Todavía existen cuestionamientos por las pruebas y el fallo condenatorio que pesa sobre Contardi en el ámbito penal. Sin embargo, el expediente sobre la cuota alimentaria, seguido de cerca por los medios y discutido en el marco de las políticas públicas sobre violencia de género y el cumplimiento de las obligaciones familiares, representa una discusión más amplia sobre los mecanismos del sistema judicial para garantizar los derechos incluso después de una condena.