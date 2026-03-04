Cuberogate: Mica Viciconte atacó a Nicole Neumann y en el medio metió un canje

La historia sentimental de Fabián Cubero dio un giro definitivo tras su separación de Nicole Neumann, con quien estuvo en pareja durante más de una década y tuvo tres hijas. Luego del final de esa relación, el ex defensor inició un vínculo con la joven Mica Viciconte, figura mediática que alcanzó popularidad tras su paso por el reality Combate. Desde el comienzo, la nueva relación generó fuerte repercusión en los medios y en redes sociales.

El noviazgo entre Cubero y Viciconte se consolidó rápidamente y la pareja convivió y formó una familia ensamblada. En 2022 nació su hijo Luca, lo que afianzó aún más el proyecto en común. Sin embargo, la convivencia mediática con el pasado no fue sencilla: la tensión con Neumann se hizo pública en reiteradas oportunidades, con cruces indirectos, diferencias por la crianza de las hijas y versiones contrapuestas sobre acuerdos familiares.

Un terremoto más en la familia se dio a conocer recientemente en redes sociales. Desde su plataforma en X, Viciconte tiró un dardo contra la legendaria top model por motivo del próximo cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero. "Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril, tal como se había pactado el año pasado", recalcó la influencer, que arremetió con un curioso "chivo" en medio del mensaje: "Gracias Altos Olivos por acompañarnos en este festejo tan importante. Y si, estoy presente porque soy parte de esta familiay también de la organización de este día tan especial...A algunos les molesta ... pero acompañar y cumplir la palabra es parte de educar".

El cumpleaños de 15 de Allegra, la segunda hija de la modelo y el ex futbolista, fue uno de esos momentos clave. La organización de la tradicional fiesta generó versiones cruzadas sobre quiénes participarían y cómo se coordinaría la presencia de ambos padres. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la adolescente habría expresado su deseo de compartir el evento con los dos, aunque las tensiones previas entre Cubero, Viciconte y Neumann obligaron a tomar decisiones cuidadosas para evitar conflictos y garantizar una celebración armoniosa.

Por ese motivo, la quinceañera, que cumplió el 6 de enero, celebró este fin de semana con una gran fiesta al aire libre organizada por su madre. El evento incluyó una torta de cuatro pisos, la participación de “rosas vivientes” y la presencia de algunos famosos como Luchi Maidana, ex Gran Hermano 2023, y la cantante Olivia Wald. Uno de los aspectos más comentados fue el vestido diseñado por Laurencio Adot: una prenda con parte superior dorada, una manga blanca y falda blanca con tajos que se lucían al bailar.

La ausencia de Viciconte y Cubero en el agasajo se interpretó de que Neumann realizó la celebración rompiendo un acuerdo pre existente. Desde hace meses se sabía que existía un pacto entre los padres: la madre le regalaría un viaje a su hija y el padre, junto con su actual pareja, estaría a cargo de la tradicional fiesta de 15, prevista para realizarse en abril, teniendo en cuenta que enero es un mes de vacaciones y que se buscaba una fecha más conveniente para familiares y amigos. El hecho de que Neumann organizara un gran festejo antes de la fecha prevista para el evento paterno fue interpretado por el entorno como un adelantamiento que rompía lo acordado.

El conflicto entre Cubero y Neumann se remonta a los años posteriores a la separación, cuando comenzaron disputas legales y desacuerdos en torno al régimen de visitas y la exposición pública de las niñas. Ambos han dado entrevistas en distintos medios defendiendo su postura y, aunque en algunos momentos buscaron bajar el perfil, los desacuerdos volvieron a escena en más de una ocasión.

Con el paso del tiempo, las hijas de Cubero y Neumann crecieron en medio de esa dinámica familiar compleja pero estable. Allegados a ambas partes han señalado que, más allá de las diferencias entre los adultos, se intentó priorizar el bienestar de las niñas. Sin embargo, cada evento importante suele convertirse en foco de especulación mediática, especialmente cuando se trata de celebraciones donde la organización y las invitaciones pueden interpretarse como señales de acercamiento o distanciamiento.

por R.N.