El periodista Lucas Román tras el ataque que sufrió: "No está superado el hecho de ser trolo"

El periodista y columnista de la radio Futurock, Lucas Román, denunció haber sido víctima de una agresión en plena vía pública cuando salía de trabajar. El episodio ocurrió el lunes por la tarde en el barrio porteño de Almagro, en la esquina de Medrano y Guardia Vieja, y fue relatado por el propio comunicador durante una entrevista radial en la misma emisora, donde describió cómo fue atacado sin previo aviso por un hombre que luego escapó.

Según reconstruyó el periodista, el ataque ocurrió pocos minutos después de finalizar el programa en el que participa en la emisora. En ese momento caminaba hacia la esquina para retirarse cuando un desconocido se acercó y lo golpeó directamente en el rostro. Como consecuencia, sufrió lesiones en el ojo y en la zona del oído. “Tengo el ojo bastante mal y toda la parte del oído izquierdo también”, contó al comenzar su testimonio sobre el episodio que vivió a la salida de la radio.

Román detalló que el ataque fue completamente sorpresivo, que no existió ningún intercambio previo con el agresor y aseguró que no logró identificar al atacante. “Obviamente que no sé quién es”, afirmó al explicar que el agresor escapó inmediatamente después de golpearlo y que hasta el momento no fue reconocido. El columnista también reflexionó sobre las posibles motivaciones detrás de la agresión y planteó que pudo tratarse de un episodio de violencia motivado por prejuicios.

“Yo hasta me llegué a preguntar si me habían pegado porque tenía una remera rosa”, señaló durante el mismo relato, donde además consideró que persisten expresiones de discriminación vinculadas a la orientación sexual y aseguró: "No está superado el hecho de ser trolo". Según Román, en el Hospital Finocchieto, donde fue atendido el periodista luego de la agresión, el médico clínico le informó que "están viniendo diez personas por mes por este tema. Salen de laburar y le pegan".

Durante la entrevista radial, Román también se refirió al contexto social en el que ocurrió el ataque y sostuvo que estos episodios no pueden desvincularse del clima político actual. “Fue el día después de que el presidente habló y dijo ‘me encanta domarlos, me encanta verlos sufrir’”, comentó al analizar si determinados discursos públicos pueden contribuir a generar un ambiente de mayor hostilidad.

El periodista indicó que tras el episodio realizó consultas médicas y comenzó a evaluar los pasos legales para avanzar con la denuncia. Mientras tanto, el agresor continúa sin ser identificado y el caso generó repercusión entre colegas, organizaciones y oyentes de la emisora, que expresaron su preocupación por el hecho ocurrido a plena luz del día en una zona transitada de la ciudad de Buenos Aires.