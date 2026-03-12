Rebord dobla la apuesta tras las denuncias por antisemita: "Estoy en un nivel de precisión..."

"¿Ustedes saben que emitimos dos programas y tengo dos denuncias penales? Estoy en un nivel de precisión que soy el gordo Ronaldo en su prime", destacó con ironía Tomás Rebord en su ciclo streaming Hay Algo Ahí por Blender. El conductor se refirió a los dichos vertidos en su editorial, en el que fue acusado de antisemitismo por el abogado Jorge Monastersky y aclaró que sus comentarios no fueron "para nada nazi".

Incluso, en otro momento del programa, el mismo Rebord acompañado de todo el elenco de su programa interpela a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para que reflexionen. El mensaje del presentador fue finalizado con fuertes aplausos por todos los asistentes del estudio.

Las presentaciones judiciales fueron realizadas tras la difusión de fragmentos de su monólogo en redes sociales y derivaron en una fuerte discusión política que incluso involucró al presidente Javier Milei. La primera denuncia fue presentada por Monastersky ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. El letrado acusó al periodista de haber realizado comentarios que, a su juicio, vinculan a la comunidad judía con hechos delictivos y ridiculizan símbolos religiosos del judaísmo.

Según la presentación judicial, el streaming incluyó afirmaciones que “insinúan responsabilidades colectivas” de personas judías respecto de los incendios forestales ocurridos en la Patagonia. Entre las frases señaladas en la denuncia aparece un fragmento del editorial en el que Rebord ironizó sobre la reacción del gobierno frente a los incendios en el sur del país: “Se prende fuego la Patagonia y lo que todo el Gobierno salió a decir al unísono es ‘¡los judíos no tienen nada que ver en esto!’”.

En el mismo programa, el conductor también cuestionó los reiterados viajes del presidente argentino a Israel y la centralidad que, según él, ese país tiene en la agenda oficial. En ese contexto pronunció otra frase citada en la denuncia: “¿Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra?”, en referencia al Muro de los Lamentos, uno de los lugares sagrados del judaísmo.

La presentación judicial sostiene que esas expresiones “introducen insinuaciones que vinculan a personas por su religión con sospechas o imputaciones carentes de sustento y ridiculizan símbolos religiosos”, lo que a criterio del denunciante podría constituir un acto discriminatorio. Una segunda denuncia también fue impulsada por sectores vinculados a la lucha contra el antisemitismo y retomó los mismos dichos emitidos durante el editorial. En ambos casos se pidió que la Justicia evalúe si las expresiones violan la Ley 23.592 contra actos discriminatorios y si pueden considerarse discurso de odio contra la comunidad judía.

El abogado Monastersky, uno de los denunciantes, es conocido por su actividad pública contra el antisemitismo y por su cercanía con sectores del oficialismo. De hecho, la denuncia tuvo inmediata repercusión política cuando el propio presidente Milei la celebró públicamente en la red social X al compartir la publicación del letrado y escribir una sola palabra: “MASTERCLASS”, además de mencionar a la DAIA.

Ese gesto del mandatario fue interpretado por distintos analistas y periodistas como un respaldo político explícito a la denuncia contra el conductor. Por su parte, el streamer respondió en su programa que las acusaciones forman parte de un intento de silenciar a comunicadores críticos del gobierno libertario y negó haber emitido expresiones antisemitas. Mientras los denunciantes sostienen que los dichos del conductor banalizan el antisemitismo y pueden fomentar prejuicios contra la comunidad judía, el propio Rebord sostiene que se trató de un comentario satírico en el marco de un editorial político.

El expediente ahora deberá ser evaluado por la fiscalía especializada en discriminación, que determinará si las expresiones denunciadas constituyen un delito o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión en el contexto de un programa humorístico y político.