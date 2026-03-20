El senador que destrozó a Adorni: "Era flaquito y pelado, ahora tiene pelo y viaja a EE.UU."

"Hace dos años, cuando empezó con su carrera, hablando a la prensa todos los días; me acuerdo que era flaquito y pelado, ahora tiene pelo y viaja a Estados Unidos. Ha avanzado mucho, la verdad que hay que reconocerle a este señor el progreso que ha tenido", sostuvo el senador justicialista Carlos Linares de Chubut, refiriéndose a Manuel Adorni, en sus comienzos como vocero presidencial y mencionando el actual escándalo de los vuelos como Jefe de Gabinete.

El legislador nacional,en plena sesión de la Cámara alta, arremetió contra el coordinador de ministros con suma ironía y tono confrontátivo. "Que para quedar bien con su señora, la sacó a dar una vuelta en el avión presidencial", destacó el parlamentario y cerró: "Tanto se habló de la casta y de los gastos, se fueron una semanita a deslomarse a Nueva York".

Linares irrumpió en el recinto con un discurso en el que combinó críticas políticas con alusiones personales que rápidamente se viralizaron. “Quiero hablar del super ministro Adorni”, comenzó, para luego desplegar una de las frases más citadas de la jornada. La intervención, lejos de ser un comentario aislado, funcionó como introducción a un cuestionamiento más amplio sobre el uso de recursos estatales y el contraste entre el discurso anticasta de la administración de Javier Milei y las prácticas denunciadas.

El senador patagónico puso el foco en los viajes de Adorni, particularmente en el traslado a Nueva York en el marco de actividades oficiales, donde —según denunció— el funcionario habría incluido a su esposa en la comitiva presidencial, utilizando el avión oficial, sumando referencias a una estadía prolongada en la ciudad estadounidense, deslizando que el viaje combinó agenda institucional con actividades personales.

Durante su exposición, Linares también aludió a un viaje familiar a Punta del Este, realizad en un avión privado durante el período de carnavales, sobre el cual planteó interrogantes respecto del financiamiento: “No sabemos quién pagó eso”. Estas menciones se inscriben en un conjunto de cuestionamientos más amplios que circulan en el ámbito político y mediático sobre presuntos privilegios, incompatibles con la retórica de ajuste y transparencia que el propio gobierno ha promovido.

Diversas fuentes periodísticas coinciden en que estos episodios protagonizados por el funcionario libertario impactaron de lleno en la opinión pública, al punto de ser considerados uno de los principales factores de desgaste del gobierno en las últimas semanas. La controversia se amplifica por el contraste entre la prédica contra los excesos de la “casta política” y las conductas atribuidas a uno de los funcionarios más visibles del gabinete.

La sesión, que formalmente debía centrarse en temas legislativos y acuerdos para designaciones, terminó así dominada por un debate sobre ética pública, privilegios y coherencia política, focalizada en el escándalo Adorni . En ese aspecto, la retorica opositora amenaza con utilizar ese tema y proyectarse como uno de los principales tópico de conflicto en el corto plazo.