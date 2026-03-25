Los libertarios critican a Victoria Villarruel por gastar $ 15 millones en café en el Senado

La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez centrado en la administración de los recursos del Congreso. En las últimas horas, diversas cuentas de redes sociales identificadas con el oficialismo iniciaron una campaña de críticas contra Victoria Villarruel. El eje del cuestionamiento es el gasto de 15 millones de pesos destinados a la provisión de café para la Cámara de Senadores, una cifra que la militancia digital calificó como contradictoria con el discurso de austeridad del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el examen de las cuentas públicas revela una disparidad significativa entre ambas cámaras. Mientras el foco de la crítica se posó sobre la vicepresidenta, la gestión de Martín Menem en la Cámara de Diputados llevó adelante una contratación sensiblemente mayor para el mismo rubro.

La licitación de la Cámara Baja

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara de Diputados, se tramitó la Licitación Pública 17/2024 para la "adquisición de insumos de cafetería con provisión de máquinas express". El proceso concluyó con la adjudicación a un único oferente, la firma Cafés Muiño SRL, por un monto total de $ 178.617.700.

La cifra desembolsada por la Cámara que preside Menem representa casi doce veces el monto que generó la polémica en el Senado. A pesar de la magnitud de la diferencia, el ecosistema de comunicación libertario no dirigió sus críticas hacia la gestión de Diputados, centrando sus reproches exclusivamente en la figura de Villarruel.

Una interna de presupuestos

Esta doble vara en la lectura de los gastos parlamentarios expone, una vez más, la fragilidad de la relación entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado. En los pasillos del Palacio Legislativo se interpreta que el uso de estos datos presupuestarios no busca una auditoría real sobre la eficiencia del gasto, sino que funciona como una herramienta de presión política en medio de las diferencias de criterio que Villarruel mantiene con el "triángulo de hierro" del Gobierno.

El contraste de los números:

Cámara de Senadores (Villarruel): $ 15.000.000.

$ 15.000.000. Cámara de Diputados (Menem): $ 178.617.700.

La controversia deja en evidencia que, en el actual esquema de poder, los criterios de la "motosierra" parecen aplicarse con distinta rigurosidad según el nivel de alineamiento político de quien administra los fondos.