Karina Milei y Libra: todas las huellas marcadas

El chat es del 3 de diciembre de 2024. “Buenas tardes Sandra, mi nombre es Mauricio Novelli. Karina me pasó tu contacto. Vengo trabajando con ellos desde hace unos años. Estaría bueno coordinar una reunión para ver qué puede aportar mi empresa en materia de educación, estoy conectado con grandes fondos del extranjero que están dispuestos a invertir altas sumas de dinero”. La receptora era Pettovello, la ministra de Capital Humano, que le contestó pero lo terminó despachando. El chat es parte del expediente Libra y sale del celular del trader amigo de la secretaria general que la Justicia, luego de tomarse su tiempo, destrabó.

La filtración hace juego con algo que este medio había contado apenas estalló el caso, en febrero del año pasado: que Novelli se había acercado a varios popes de La Libertad Avanza en nombre de Karina, para ofrecerles distintos tipos de negocios. Las últimas revelaciones -en las que están también documentadas las llamadas entre los Milei y Novelli aquel 14 de febrero que se lanzó Libra y un borrador de contrato que asciende a los US$ 5 millones- vuelven a poner todos los focos en la cajera de la familia. A la par de que eso sucede, y no por casualidad, la hermanísima hace su avanzada final sobre el control del Gobierno.

Huellas. Ni bien estalló el caso Libra, las pruebas apuntaron a Karina Milei. Los ingresos de Novelli en la Casa Rosada habían sido autorizados por ella, estaba presente en las reuniones entre el Presidente y empresarios en Tech Forum -el evento que armó el trader y que contó con la participación de Milei-, y luego, en las entrevistas que dio Hayden Davis, el estadounidense que fue el creador de la criptomoneda, este había asegurado que “controlaba a Milei a través del dinero que le mandaba a la hermana”. Ahora se sumaron más pruebas.

Hay llamadas entre Novelli y los Milei el 14 y el 15 de febrero del escándalo, en el antes, durante y después de la corta vida de Libra. No sólo eso: en chats y audios que publicaron Página/12, La Nación y el Destape, Novelli da cuenta de un sistema de pagos regulares hacia Karina Milei. “Acordate de los 4.000 para Kari”, dice en un audio del 2 abril de 2024, dirigido a su hermana, María Pía. Tres días después, según consta en los registros oficiales, ingresaba a la Casa Rosada. Algo similar ocurrió el 1 de noviembre, cuando Novelli se envío un mensaje a sí mismo que decía “Pago Javier Kari”. Ese mismo día el trader había visitado la Rosada.

Lo que se desprende del celular de Novelli apunta a un sistema bastante aceitado: desde el arranque de 2021 hasta, al menos, el final de 2024 el trader le habría enviado un pago mensual de US$ 2 mil que luego de llegar al poder se habría transformado en US$ 4 mil. Durante todo ese tiempo -hasta unos meses después de convertirse en Presidente-, Milei publicitó en sus redes a “N&W Professional Traders”, la agencia de Novelli, a la vez que esta tenía entre los contenidos que ofrecía clases grabadas del economista. De hecho, entre los archivos que se desclasificaron ahora aparece el arranque de un zoom entre Novelli y los hermanos Milei, en el arranque de 2021, época en la que el libertario atravesaba una depresión tan profunda que su hermana se lo había llevado a vivir con sus padres. La gran revelación, sin embargo, es la que publicó El Destape: un borrador del acuerdo por Libra, en el que se detalla un supuesto pago de US$ 5 millones para los Milei

Las revelaciones del criptoescándalo vuelven a poner la lupa sobre un tema que NOTICIAS viene informando hace rato, la plata negra de los Milei, tal cual se tituló una edición de esta revista de febrero de 2025. En esa investigación se destapaban todos los escándalos sobre las cuentas de los hermanos: la venta de candidaturas durante las campañas de 2021 y 2023 (en esa nota, seis ex libertarios de distintas localidades aseguraban haber sido testigos y víctimas de esa modalidad, por montos que iban desde los US$ 30 mil a los US$ 60 mil por cada candidatura), los encuentros tarifados con Milei (cada reunión iba de los US$ 3 mil a los US$ 10 mil, aunque luego de convertirse en Presidente ese cachet habría crecido, tal cual aseguró Charles Hoskinson, un estadounidense que es una celebridad en el mundo cripto, que dijo que le pidieron “seis cifras” para un encuentro presidencial), y el primer escándalo con Novelli, la fallida critpomoneda VULC en 2022, por la cual el economista cobró US$ 10 mil. Luego llegó el caso Andis: ahí, en los audios que publicaron los periodistas Ivy Cángaro y Mauro Federico, el propio Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado de Milei y líder del ránking de visitas a la Quinta de Olivos, aseguraba que había un sistema de sobreprecios y retornos en la compra de medicamentos por el cual Karina se quedaba “entre US$ 500 mil y US$ 800 mil al mes”. A esta altura, ya parecería ser un modus operandi de la secretaria general esa búsqueda incesante de dinero.

Monopolio. Karina ya intentó dos veces hacerse con el control de la SIDE. Una fue a fines del año pasado, luego de la turbulenta salida de Sergio Neiffert. En esas horas frenéticas antes de que dejara el cargo -que incluyeron, tal cual contó Pedro Lacour en Eldiarioar, una pelea en calzoncillos desde su casa con un enviado de Santiago Caputo-, la hermanísima salió a buscar contrarreloj a un posible reemplazante. El apuntado en aquel momento era Miguel Ángel Toma, que conoce esos pasillos. Pero el asesor estrella primereó y logró colocar a Cristian Aguadra, que antes era contador de la familia Caputo. Sin embargo, la tempestad volvió a rugir.

Luego del agresivo takeover del ministerio de Justicia, la hermana volvió a la carga por la SIDE.

En las horas previas al cierre de esta edición había un rumor que corría por la Casa Rosada: que el candidato propuesto por Karina, un abogado de larga trayectoria en el mundo privado, ya dos veces le había rechazado el convite. Meterse en la central de espías, en este Gobierno, parece ser para muchos un trabajo de riesgo. De cualquier manera, el episodio revela el estado de situación de la interna oficial: si la secretaria general no copó aún más áreas del Gobierno es, simplemente, porque le falta el personal humano para hacerlo, producto de que hasta hace no tanto tiempo su única ocupación era la venta online de tortas y la lectura de cartas de tarot. El ascenso meteórico al poder hace que el mundo de contactos de la hermana sea más que limitado.

Aunque podría parecer contradictorio, el avance del frente judicial de los Milei es el motor que empuja la avanzada de Karina en el Gobierno. Es que la hermana parece haber entrado en ese momento que alcanza a todos los que pasan por la silla eléctrica del poder: la hora de empezar a pensar en el día después. A pesar de que ambos están convencidos de que triunfarán en la elección del año que viene, el peso que empiezan a cobrar sus causas, en especial la de Libra, la tiene tensionada. Por un lado procuró pactar con la “casta” judicial a través de la designación de Juan Bautista Mahiques, y por el otro intenta cerrar el control de todos los resortes del Estado. Esto último es la contracara de un sentimiento que siempre habitó en los Milei pero que, en momentos de tempestades, escala: una profunda desconfianza hacia quienes los rodean.

}En estas horas intensas nadie le saca de la cabeza a Karina que atrás de las filtraciones de los viajes de Adorni -y antes de los audios de Spagnuolo- están sus enemigos internos. La cara adusta que puso cuando Milei elogió a Santiago Caputo, en un acto en el Palacio Libertad en la noche del miércoles 18 habla más que mil palabras. Karina se pone el casco, para pelear contra viento, marea y también contra la Justicia y la interna.