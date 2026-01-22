Traslado sanitario a Argentina: la carrera para ayudar a Javier Berengue

El joven rosarino Javier Berengue sufrió un terrible accidente en México, que casi le cuesta la vida. En la zona de Tulum, el tatuador de 36 años cayó de un mirador de su residencia a 15 metros de altura cuando se encontraba observando los fuegos artificiales de fin de año. La instalación, hecho de madera y palapa, se quebró causando la caída y el desvanecimiento del argentino al impactar con el suelo.

Los amigos del joven lo trasladaron al hospital de Playa del Carmen, donde fue ingresado de urgencias. En el establecimiento permaneció en coma, por aproximadamente 2 semanas, debido a un traumatismo cráneo encefálico severo con compromiso respiratorio. Contra todo pronóstico, Javier Berengue recuperó la consciencia y ahora tiene una segunda oportunidad.

Sin embargo, su estado continúa siendo crítico y se requiere tratamiento prolongado. Si bien el centro de salud ha podido mantenerlo con vida, no cuenta con los recursos necesarios para la rehabilitación neurológica clave para este momento. Por ese motivo, los familiares de Javier están realizando colectas y buscan apoyo desde Rosario, mientras su hermana se encuentra en México junto a él.

Tanto sus amigos como su familia, están llevando a cabo una colecta para poder trasladarlo a un centro de mayor complejidad, hasta que se encuentre estable, para luego realizar un traslado sanitario de regreso al país. Si bien los costos de todos los tratamientos son demasiado altos, que van desde el traslado, la internación, el vuelo sanitario, la rehabilitación y los medicamentos; por redes sociales y a través de los medios, se esta buscando la manera de poder llegar a los 200,000 dólares para ampliar el alcance de ayuda.

Las siguientes son las cuentas bancarias para colaborar: desde México: Banco: Santander Titular: Clara Valenti Número de cuenta: 60-62345816-2, CLAVE: 014691606234581628. Desde Argentina, Titular: Emilio Fernando Berengue, Alias: emiliojojo.mp . Para aportar desde el exterior en usd: Titular: Sofía De Pedro Banco: Regent Bank Account Number: 130388396805 Routing Number: 103913434 Account Type: Checking Account. En EUR: Titular: Bridge Building Sp. z o.o. País: Luxembourg IBAN: LU14 4080 0000 4561 7812 Account Type: Business Account. GOFOUNDME: https://gofund.me/5eb60caae