Limitados por obras: hasta cuando no funcionarán los ramales del Mitre y Tigre

Trenes Argentinos anunció qué desde este sábado 10 de enero y hasta el 28 de febrero, la línea Mitre atravesará una de las interrupciones más extensas de los últimos años. El ramal Tigre quedará completamente suspendido durante 49 días corridos, mientras que los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a la terminal de Retiro, y circularán únicamente entre Belgrano R y sus cabeceras.

El motivo de las cancelaciones es la realización de obras de mantenimiento que se deben e deben a la implementación de la Emergencia Ferroviaria. Según las autoridades, se realizarán las obras de infraestructura necesarias para la seguridad operacional en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En un comunicado, la empresa concesionaria explicó que el período elegido responde a una razón operativa. Según los responsables del servicio durante los meses de verano la cantidad de pasajeros disminuye de manera considerable. Mientras que en noviembre y diciembre el promedio diario alcanza los 33.000 usuarios, en enero y febrero desciende a 25.200, lo que implica un 25% menos de personas afectadas en comparación con otros momentos del año.

En total, se trabajará sobre 7,7 kilómetros del tendido, en sectores considerados críticos y de difícil acceso, donde no es posible realizar tareas parciales durante la noche o los fines de semana. En este sentido, la interrupción total permite ejecutar los trabajos de forma continua.

Las tareas se desarrollarán entre el bajo nivel Crisólogo Larralde y el paso a nivel Laprida, incluyendo el cuadro de la estación Vicente López. También se intervendrán los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, y se renovarán las vías entre el bajo nivel Martín Rodríguez y el bajo nivel Chacabuco.

La puesta en valor del ramal Tigre es considerada urgente, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un alto grado de deterioro. Hasta el momento, ya se renovaron 20 kilómetros de vías, se intervinieron 10 cuadros de estación, 14 pasos a nivel y se realizaron mejoras en 12 puentes y alcantarillas.

También se procederá a la instalación del nuevo sistema de señalización en el ingreso de trenes a Retiro. Se trata de la etapa final de un proyecto que permitirá reemplazar un sistema con más de 100 años de antigüedad por uno moderno y automatizado. Durante las primeras tres semanas, se llevará a cabo la desinstalación del sistema existente y a la colocación de nuevos equipos. El plan incluye la instalación de 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía.