Implosión en la familia Beckham: Brooklyn prendió el ventilador

En el corazón del escándalo que sacude a una de las dinastías más célebres del mundo del espectáculo y del deporte está Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, quien rompió su silencio con un comunicado explosivo en Instagram: “No quiero reconciliarme con mi familia”, acusando a sus padres de conductas “controladoras” y de haber intentado “arruinar” su matrimonio con Nicola Peltz Beckham desde antes de su boda en 2022.



Según el propio Brooklyn, el distanciamiento se ha ido gestando años atrás, pero se intensificó durante la organización de su matrimonio con la actriz millonaria, hija del inversor Nelson Peltz, un hombre de negocios estadounidense con un patrimonio que supera ampliamente al de los Beckham. El detonante, afirma, fueron presiones familiares, incluido un intento de que cediera derechos sobre su propio nombre antes de casarse, desacuerdos sobre la producción de la boda y constantes faltas de respeto hacia Nicola.



La tensión se trasladó a las redes sociales y a gestos públicos. Brooklyn bloqueó a sus padres y hermanos en plataformas digitales, evitó eventos familiares importantes como el cumpleaños 50 de su padre David y renovó sus votos en una ceremonia híper exclusiva en la que predominó la familia Peltz, sin la asistencia de los Beckham.



Quién es esa chica. El rol de Nicola, actriz y heredera de una fortuna considerable, ha sido clave en esta narrativa. Hija de Nelson y de la modelo Claudia Heffner Peltz, su carrera incluye roles en proyectos de alto perfil como “The Last Airbender” y la serie “Bates Motel”, consolidándola como figura reconocible en Hollywood. Ella aportó no solo su presencia mediática a la boda con Brooklyn, opacando a la mismísima Victoria, sino una conexión con una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos. El patrimonio de la familia Peltz, estimado en más de mil millones de dólares, se explica con acciones en Disney, Wendy's y empresas multinacionales como Heinz y Procter & Gamble, entre tantas otras. En medio de disputas anteriores, los Peltz y los Beckham incluso llegaron a enfrentarse legalmente con planificadores de boda, lo que expuso aún más las tensiones internas.



Los rumores de fricciones entre las dos familias se han visto avivados por la percepción de que los Peltz, con recursos ilimitados y una visión más pragmática de las relaciones y las finanzas, han ofrecido a Brooklyn y Nicola un refugio alternativo al envoltorio cuidadosamente orquestado de la “marca Beckham”.



Hasta ahora, David y Victoria han respondido con cautela mediática, evitando confrontar las acusaciones de su hijo. El propio David señaló en un evento reciente que “los niños cometen errores”, una declaración diplomática para no alimentar más el debate público. Mientras tanto, Brooklyn y Nicole viven en una mansión de 14.8 millones de dólares en Los Ángeles, propiedad de la familia Peltz, marcando así, una lejanía de lo que para ellos es un entorno controlador y tóxico.

