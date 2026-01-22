Videos: así trabajan los brigadistas y helicópteros contra los incendios en la Patagonia

Los combatientes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) continúan trabajando intensamente en los incendios que afectan a distintos puntos de la Patagonia. Uno de los operativos más importantes se desarrolla en la zona de Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, donde brigadistas de distintos puntos de la región despliegan tareas coordinadas que se ajustan día a día según la evolución del fuego.

El personal del SPLIF Bariloche, que durante la jornada anterior trabajó en el sector 4, fue reubicado este miércoles en el sector 3, conocido como “Callejón de Mayorga”, donde se sumó a combatientes del SPLIF El Bolsón. Allí se desarrolla un ataque directo sobre el incendio, con la construcción de líneas de defensa mediante herramientas de zapa y equipos de corte, con el objetivo de interrumpir la continuidad del fuego sobre una de las laderas ubicadas en zona de interfase.

Las tareas terrestres se llevan adelante de manera coordinada con la Brigada Sur y la Brigada Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que aportan apoyo clave mediante el uso de cisternas, ataques con agua y la intervención de helicópteros, fundamentales para acceder a áreas de difícil ingreso. En paralelo, se dispuso un helicóptero de alta capacidad que opera en la zona de Lago Rivadavia, alcanzando sectores complejos y colaborando en la protección de las comunidades más expuestas.

A este escenario se suma un incendio forestal activo en el barrio Nahuel Hue, en la ciudad de Bariloche, donde el SPLIF se encuentra trabajando en la zona alta del barrio, por Isla del Tigre, en cercanías del arroyo Ñireco. Las llamas avanzaron hasta sectores próximos a la ruta, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad y el control del tránsito.

Desde los organismos intervinientes se solicitó a la población evitar circular por la Circunvalación, con el objetivo de permitir que el personal del SPLIF y los Bomberos pueda trabajar de manera segura y sin interferencias. En el lugar se desplegaron distintos recursos para contener el avance del fuego y evitar que alcance zonas más pobladas. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre viviendas afectadas, aunque la situación continúa en desarrollo.

La consigna que atraviesa todos los operativos es clara: Chubut no está sola. El combate contra el fuego se sostiene con trabajo en red, cooperación entre provincias y el compromiso de brigadistas con experiencia, que conocen el territorio y enfrentan las llamas para proteger a las comunidades y al ambiente patagónico.

Imagenes: Gentileza Patricio Perini desde Bariloche