Doctrina Donroe: la era del garrote

Parece una misión imposible: Trump le encomendó al chavismo “deschavizar” Venezuela. Un régimen esencialmente antinorteamericano debe convertirse en títere de Washington. Como aquel mariscal que en la segunda guerra mundial pasó de héroe francés a presidir un régimen manejado desde Berlín. Así empieza el imperdíble ensayo de Claudio Fantini que lleva en tapa NOTICIAS de esta semana, bajo el título de La era del garrote, para sintetizar la doctrina Donroe, como el mismo Donald Trump la bautizó, parafraseando -en cruenta distorsión- a la doctrina Monroe.

Fantini desgrana el significado de la ofensiva estadounidense que, tras el secuestro del dictador Maduro, no parece tener urgencia en la democratización de Venezuela, con objetivos puestos, casi exclusivamente, en el negocio petrolero.

Em la portada de esta semana está también el fenómeno esteño, con el balneario uruguayo en una de sus mejores temporadas en años. Te contamos tendencias, gastronomía y todo lo que hay de nuevo desde la Punta hasta José Ignacio.

Además, para los amantes de la literatura que están de vacaciones en las playas argentinas, todas las actividades que en los distintos balnearios reúnen a los escritores con sus lectores.

En materia de moda playera, el boom boho chic. Y la pista Faroni en el escándalo de la AFA.