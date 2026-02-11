Baby Etchecopar contra el Gobierno: “Metieron vedettes al Congreso”

El periodista y conductor Baby Etchecopar lanzó una dura crítica contra el Gobierno y el funcionamiento del Congreso, con declaraciones que generaron repercusión en el ámbito político y mediático. En un descargo cargado de enojo, cuestionó la gestión económica, la situación social y la presencia de figuras del espectáculo en el Parlamento.

“La crisis no es económica. Es una vergüenza que el país de la comida tenga gente con hambre. Hijos de puta, es una vergüenza”, expresó. Según planteó, el problema central no es la falta de recursos sino la ausencia de decisiones estructurales para impulsar la producción y el trabajo.

En ese sentido, apuntó contra los legisladores: “No hayan legislado leyes para promover la industria, porque son inútiles. Están para leer la Constitución Nacional. Están para pagar clases de economía”. También reclamó que se priorice el debate económico en un país donde, según sus palabras, “no hay plata”.

El conductor insistió en la necesidad de abrir el mercado y aliviar la presión sobre el sector productivo. “Empiecen por legislar y abrir el mercado. Dejen de meterle el dedo en el culo al quiosquero, a la PYME, al tipo que está laburando. Dejen de pelotudear”, lanzó, en una crítica directa a la carga impositiva y regulatoria.

Uno de los tramos más polémicos de su intervención estuvo vinculado al ingreso de figuras mediáticas al Congreso. “A mí me importa un carajo las piernas de las vedettes que entraron ahora. No me importan. Ahora es la primera vez que a alguna la veo vestida, pero las vi siempre en pelotas”, afirmó, cuestionando la preparación política de algunas dirigentes.

En ese marco, también apuntó contra la gestión actual y la falta de resultados. “Dejen de joder en este gobierno y apúrense. Son dos años”, dijo, en referencia al tiempo que, según su mirada, lleva la administración sin mostrar avances concretos en materia económica y social.

Etchecopar también mencionó al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano. “Yo ya vi, Milei se va. Se van a cagar. Santilli, todos, los van a usar y los van a tirar. Ellos tienen el círculo chiquito, los tres con el país”, sostuvo, al advertir sobre la concentración de decisiones en un grupo reducido.

Las declaraciones se inscriben en el estilo frontal y provocador que caracteriza al conductor, que en distintas oportunidades expresó su malestar con la dirigencia política. En esta ocasión, su descargo volvió a poner en discusión la gestión económica, el rol del Congreso y la mezcla entre política y espectáculo.

Con frases sin filtro y un tono confrontativo, Etchecopar instaló un nuevo capítulo en la tensión entre figuras mediáticas y el oficialismo, en un contexto marcado por la crisis social y el debate sobre los resultados del Gobierno.