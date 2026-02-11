Archivo bochornoso: Lilia Lemoine explica por qué la Tierra es plana

Un video de archivo de Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, volvió a generar polémica en redes sociales y en el ámbito político. En la grabación, la legisladora sostiene que la Tierra es plana y expone una serie de argumentos propios de teorías conspirativas, sin respaldo científico.

El material, registrado antes de su llegada al Congreso, muestra a Lemoine cuestionando conceptos básicos de astronomía y física. Entre otras afirmaciones, plantea que el planeta estaría rodeado por una “muralla de hielo”, pone en duda los viajes espaciales y relativiza el consenso científico sobre la forma de la Tierra.

El video recobró notoriedad en los últimos días luego de que la mamá de Ian Moche lo sacara a la luz en medio del conflicto que mantiene con la diputada. Tras una serie de cruces públicos, en los que Lemoine cuestionó el diagnóstico y la exposición mediática del niño, la madre decidió difundir el archivo como parte de su respuesta.

“Me da más miedo que diga que la Tierra es plana”, expresó públicamente, en referencia al contenido del video. Su intervención fue clave para que el material volviera a circular masivamente y se instalara nuevamente en la agenda pública.

La grabación ya había sido analizada por organizaciones especializadas en verificación de datos, que señalaron que las afirmaciones de Lemoine forman parte de teorías conspirativas sin sustento, refutadas de manera reiterada por la comunidad científica.

La polémica se intensificó por el rol institucional que ocupa la diputada. Su participación en espacios vinculados a la ciencia y la tecnología generó críticas desde distintos sectores, que cuestionan la coherencia entre sus declaraciones pasadas y las responsabilidades actuales.

Desde el oficialismo, en otras ocasiones, Lemoine relativizó el impacto de esos dichos y sostuvo que se trataba de opiniones personales expresadas en otro contexto. Sin embargo, la reaparición del video volvió a poner en foco su historial de declaraciones públicas.