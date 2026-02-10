El récord de echados en el gobierno de Milei: uno cada 5 días

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, su administración registra un nivel de recambio interno sin precedentes recientes. Un informe del Observatorio de las Elites advierte que, en poco más de un año de gestión, el ritmo de salidas equivale a una baja cada cinco días en promedio, configurando un récord desde la recuperación democrática.

La lista de desvinculaciones incluye renuncias, desplazamientos y salidas forzadas de ministros, secretarios y titulares de organismos clave. Entre los casos más relevantes figuran Nicolás Posse, quien dejó la Jefatura de Gabinete tras tensiones internas; Lisandro Catalán, que renunció al Ministerio del Interior; Diana Mondino, removida de Cancillería; Mario Russo, reemplazado en Salud; y Gerardo Werthein, que abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A ese proceso se sumó recientemente la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, en medio de denuncias por presunta mala gestión y cuestionamientos por el manejo de fondos. El economista había sido previamente jefe de asesores del Presidente y su salida reforzó la percepción de inestabilidad en el núcleo del poder.

El informe del Observatorio de las Elites sostiene que “las causas de esta alta rotación son diversas, pero se destacan las internas entre funcionarios/as de diversos orígenes y las sospechas de deslealtad o falta de alineamiento con el primer mandatario o su círculo más cercano”.

Según el estudio, las disputas internas, los reacomodamientos constantes y la centralización de decisiones generaron un clima de fragilidad política dentro del gabinete. En un esquema de conducción fuertemente personalizado, la permanencia en los cargos quedó supeditada al grado de confianza presidencial.

Los cambios no se concentraron en una sola área, sino que atravesaron ministerios, secretarías, empresas públicas y organismos descentralizados, dificultando la consolidación de equipos estables y estrategias de mediano plazo.

En conjunto, el relevamiento del Observatorio traza un patrón inédito en la estructura del Estado: un Gobierno marcado por salidas permanentes, en el que —en promedio— un funcionario deja su cargo cada cinco días.