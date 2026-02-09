El psicólogo de Ian Moche cruzó a Lilia Lemoine y confirmó que sí es autista

El psicólogo Gabriel Cartañá respondió con dureza a la diputada Lilia Lemoine luego de sus agravios públicos contra Ian Moche, el niño activista dentro del espectro autista. La polémica se desató hace días después de que la legisladora libertaria acusara al menor de “actuar como autista” y afirmara que su madre, Marlene Spesso, “no estaba bien de la cabeza”.

El abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este conflicto, escribió en sus redes sociales: “Ian Moche denunció a la diputada nacional Lilia Lemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

Por otra parte, el mismo psicólogo de Mosche respondió a los cuestionamientos de la parlamentaria de La Libertad Avanza. “Ian Mosche pertenece al espectro autista, yo lo he tratado y lo conozco", afirmó Cartaña, grabandose desde su auto, y continuó: "La madre de Ian no es una madre que usa y abusa de su hijo. Es una mamá que cuida y protege a su hijo en un trabajo social denodado que hace Ian". El profesional también remarcó: " Ian Mosche ha logrado, en un año de su vida, ser mucho más productivo en esta sociedad que vos en toda tu vida”, lanzó Cartañá en el mensaje directo dirigido a Lemoine.

Finalmente, el psicólogo afirmó que la Tierra no es plana, una ironía encubierta sobre el pasado terraplenista de la ex cosplayer y remató: "Sólo habla de lo que sabes. Lo que eso va a implicar hablar muy poco, casi ni hablar. Solo aprende una cosa, rompé el silencio solo para mejorarlo”. De esta manera, el terapeuta de Mosche se sumó al cruce contra la dirigente mileista tras los ataques a Ian Mosche.

Las frases de Lemoine contra el pequeño activista habían sido muy duras: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.