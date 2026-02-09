Sable de San Martín: Milei le erró por 90 años a la fecha del combate de San Lorenzo

En el acto por la restitución simbólica del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, el presidente Javier Milei cometió un error histórico que rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre especialistas.

Durante su discurso, el mandatario afirmó: “Estamos aquí para conmemorar el aniversario número 123 del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando”. Sin embargo, el Combate de San Lorenzo tuvo lugar en 1813, por lo que en 2026 se cumplen 213 años del enfrentamiento y no 123, como sostuvo el Presidente.

La equivocación implicó una diferencia de 90 años respecto de la fecha real del episodio, considerado el bautismo de fuego del regimiento fundado por el general José de San Martín y uno de los hitos más relevantes del proceso independentista.

El acto se desarrolló en el marco de la devolución del sable histórico a los Granaderos, un gesto que Milei presentó como una reivindicación simbólica de las Fuerzas Armadas y de la tradición sanmartiniana. En su intervención, también cuestionó a sectores políticos a los que acusó de “desfinanciar” y desvalorizar a las instituciones militares, en línea con su discurso habitual contra lo que denomina “la casta”.

Sin embargo, el error en la referencia temporal opacó parte del mensaje oficial. En redes sociales, usuarios, historiadores y dirigentes opositores señalaron la inexactitud y cuestionaron el desconocimiento del dato básico.