Quién es Demian Reidel, el renunciado director de Nucleoeléctrica

Este lunes por la mañana, y en medio de un fuerte revuelo político y mediático, Demian Reidel presentó su renuncia como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la compañía estatal que opera las centrales nucleares del país. La salida se produce frente a una crisis interna por presuntos sobreprecios en contrataciones y cuestionamientos por irregularidades en la gestión, que incluyeron la suspensión y renuncia de dos gerentes clave en los últimos días.

Reidel, físico y economista formado en el Instituto Balseiro, con estudios de posgrado en economía en la Universidad de Chicago y Harvard, llegó a la presidencia de Nucleoeléctrica en abril de 2025, tras haber sido jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei y mano derecha en varias de sus propuestas económicas.

Antes de su paso por el Estado argentino, Reidel forjó una carrera en finanzas internacionales: trabajó en Goldman Sachs, JP Morgan Chase y cofundó un fondo de inversión en Estados Unidos. Estas credenciales lo convirtieron en uno de los asesores económicos más influyentes dentro del círculo presidencial, encargado de articular la vinculación entre la agenda de Milei y los mercados internacionales.

Su gestión al frente de la empresa nuclear fue controversial. Más allá de impulsar la “revolución nuclear” del Gobierno —que buscaba integrar la energía nuclear dentro de un plan de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial—, quedó marcada por acusaciones de compras direccionadas, posibles sobreprecios millonarios y una fuerte confrontación con la línea técnica tradicional de la compañía.

Reidel también figura en medios por declaraciones públicas poco ortodoxas y polémicas, como afirmar que “el único problema de Argentina es que está poblada por argentinos”, lo que le valió críticas dentro y fuera del oficialismo.

Con su salida, el Gobierno avanzó además en una renovación casi total del directorio de Nucleoeléctrica, con la única excepción de Diego Chaher, dirigente cercano a Santiago Caputo, que se mantuvo en su cargo. En paralelo, en la Casa Rosada no descartan que Reidel pueda volver a desempeñarse como asesor presidencial de Javier Milei, un rol que ya ocupó en los inicios de la gestión y desde el cual conservó influencia en la agenda económica y estratégica del oficialismo.