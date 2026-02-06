Alberto Fernández defendió su gestión y el mileísmo le contestó

Esta semana, Alberto Fernández volvió a tomar distancia de quienes cuestionan su administración económica tras dejar la Casa Rosada, en un intento por poner su gestión en contexto frente a las problemáticas actuales del país. En una entrevista en Radio Con Vos, el expresidente defendió paso a paso las decisiones que tomó su gobierno frente a la inflación, la emisión monetaria y las políticas públicas diseñadas para sostener a millones de argentinos durante la pandemia. “El Gobierno tiene un problema muy serio con la inflación. En 2020, nosotros tuvimos 36 puntos de inflación. 2020 fue la pandemia. El peor año de la pandemia. La Argentina paralizada”, sostuvo como punto de partida de su análisis.

Fernández justificó que la emisión de moneda en aquel período fue necesaria para sostener programas sociales y laborales claves: “Tuvimos que emitir. Emitimos muchísima moneda para poder sobrellevar el tema. Dimos cuatro veces el IFE a 9 millones de personas cada vez. Les pagamos el sueldo a los empleados privados con el ATP”, explicó. Para él, esas medidas fueron esenciales frente a un escenario excepcional y no comparables de manera directa con la situación que atraviesa el país en la actualidad.

El exmandatario también insistió en que la inflación debe entenderse como un fenómeno “multicausal” y resaltó diferencias de contexto: su administración enfrentó una recesión global, mientras que ahora la economía lidia con uno local asociado a factores como la sequía y un calendario electoral. Además, destacó el rol del ministro de Economía al afirmar que “de la generación de Sergio (Massa), es la persona que más conoce al Estado, y en un escenario como el que le tocó vivir, nadie podía hacer algo mejor”.

La respuesta a estas declaraciones llegó con rapidez desde el sector político que acompaña al presidente Javier Milei. A través de su cuenta en la red social X, el diputado nacional Alberto Benegas Lynch, más conocido como “Bertie”, lanzó un duro contraataque. Para el legislador de La Libertad Avanza, Fernández mostró “cero autocrítica” y realizó comparaciones económicas que a su juicio resultan engañosas o deshonestas.

En su mensaje, Benegas Lynch calificó al exmandatario de “indigno felpudo de Cristina” (Kirchner), y lo acusó de hablar “como un sabio griego del siglo VI dando lecciones” tras dejar un legado que, para él, se caracterizó por errores económicos graves.

El diputado también objetó la forma en que Fernández abordó la inflación en su entrevista, señalando que “confunde fiscal con monetario, sigue con lo de la inflación multicausal, la guerra, la pandemia” y comparó de manera crítica los niveles inflacionarios de 2020 con los de 2025, que destacó como “la más baja desde 2017”.