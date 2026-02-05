Perfume: a qué huele la lealtad peronista

El peronismo sumó en los últimos días un objeto inesperado a su universo simbólico: un perfume. Bajo el nombre “Lealtad”, el producto fue presentado como una fragancia inspirada en los valores históricos del movimiento y rápidamente despertó curiosidad, repercusión en redes sociales y un fuerte interés entre militantes y coleccionistas.

La propuesta se comercializa exclusivamente de manera online, a través de redes sociales y contactos por WhatsApp, y tiene un valor de 39.000 pesos más envío. Según sus impulsores, no se trata solo de un artículo de consumo, sino de un “gesto político cotidiano” que busca trasladar la identidad peronista a un objeto de uso personal.

El perfume cuenta con dos versiones diferenciadas. La línea femenina, llamada “Independencia Económica”, está asociada a la figura de Eva Perón y presenta un perfil dulce y floral, con notas de pera, grosella negra, jazmín, iris y flor de azahar. Está pensada como una fragancia suave, cálida y vinculada al empoderamiento y la sensibilidad social.

La versión masculina, “Soberanía Política”, lleva la imagen de Juan Domingo Perón y apuesta por un aroma más intenso, con presencia de limón, bergamota, romero y acordes amaderados. En este caso, el mensaje apunta a transmitir firmeza, convicción y liderazgo.

Más allá de sus características técnicas, Lealtad se convirtió en un fenómeno cultural por su combinación de marketing, política y nostalgia. Para algunos, representa una forma creativa de expresar pertenencia; para otros, una muestra del cruce cada vez más visible entre militancia, consumo y merchandising ideológico.

Así, el perfume peronista suma una nueva capa al repertorio simbólico del movimiento: ahora, además de banderas, canciones y consignas, la identidad también puede llevarse en la piel.