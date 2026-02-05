El festejo de 95 años de "Isabelita" en Madrid

La expresidenta María Estela "Isabelita" Martínez de Perón, cumplió 95 años en su residencia de Villafranca del Castillo, en la Comunidad de Madrid, donde vive desde comienzos de la década de 1980, tras su salida de la Argentina en 1981: tras el fallecimiento Juan Domingo Perón, asumió la Presidencia de la Nación y fue detenida tras el golpe militar de 1976, permaneciendo privada de su libertad durante más de cinco años bajo la última dictadura cívico-militar.

El aniversario se desarrolló en un marco estrictamente privado. Desde su llegada a España, Martínez de Perón ha mantenido un perfil bajo y una vida marcada por el aislamiento, con escasas apariciones públicas y un contacto social muy limitado, una característica que volvió a manifestarse durante esta celebración.

La reunión fue acotada contó con la presencia de algunos residentes argentinos en España y representantes de organizaciones culturales que en los últimos años han reivindicado su figura. En 2024 recibió en su domicilio el “Premio a la Hispanidad 2023”, otorgado por la asociación española Preserva, en uno de los pocos reconocimientos públicos que aceptó de manera privada. En redes sociales, las expresiones de saludo fueron escasas y provinieron principalmente de personas de su entorno cercano.

Actualmente, la exmandataria reside en una vivienda de amplias dimensiones, ubicada dentro de un predio cerrado, con estrictas medidas de seguridad que refuerzan su vida apartada del espacio público. La propiedad cuenta con un perímetro extenso y sistemas de control que limitan el acceso a personas previamente autorizadas.

Martínez de Perón recibe atención médica privada de manera regular y dispone de un sistema de provisión de alimentos y medicamentos que le permite evitar salidas frecuentes. Su situación económica se sostiene a través de pensiones y bienes administrados por personas de confianza, lo que le garantiza estabilidad sin exposición pública.

Su rutina diaria es reservada y previsible. Dedica gran parte del tiempo a actividades privadas como la lectura, prácticas religiosas y ejercicios leves acordes a su edad. Las visitas son poco frecuentes y, en general, se limitan a amigos que viajan ocasionalmente hasta Madrid. Sus apariciones en espacios públicos, como misas, han sido esporádicas en los últimos años y siempre se desarrollaron sin interacción con el entorno.

De manera excepcional, su aislamiento se ha visto interrumpido por encuentros puntuales. En octubre de 2024 recibió en su residencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una visita de carácter institucional. Asimismo, mantuvo correspondencia privada con el papa Francisco, quien le hizo llegar mensajes en fechas significativas.