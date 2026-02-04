Alberto Fernández le pegó a Adorni por un viejo tuit bancando la cuarentena

El conflicto comenzó cuando Adorni compartió en su cuenta de X un fragmento de una entrevista reciente de Fernández en Radio Con Vos, en la que el exmandatario se refería al empresario Paolo Rocca, CEO del grupo Techint. El funcionario acompañó el video con signos de interrogación, sugiriendo una supuesta defensa del empresario por parte del exjefe de Estado.

La publicación motivó una dura respuesta de Fernández, que apuntó directamente contra Adorni con un mensaje cargado de ironía: “Comprendo el esfuerzo de Pavorni (sic) por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, escribió.

En su posteo, el expresidente buscó despegarse de una defensa personal de Rocca y aclaró su postura: “Claramente me pongo del lado de Techint. Lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que sea la política de Techint. Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino”.

Además, aprovechó para cuestionar con dureza a la actual gestión económica: “En un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad, veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, lanzó.

En su respuesta, Adorni tomó la palabra “pegar” utilizada por Fernández y la vinculó directamente con las denuncias por violencia de género realizadas por la ex primera dama Fabiola Yáñez, para construir una réplica con fuerte carga personal.

“Señor: en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección”, escribió el vocero, marcando ese eje en su contestación pública.

Luego, sumó críticas por la gestión de la pandemia: “Mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020”.

El cierre fue aún más contundente: “Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma. Saludos. Fin”.

El intercambio sumó además un capítulo extra cuando Fernández rescató un viejo tuit de Adorni del 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia. En ese mensaje, el hoy vocero presidencial advertía: “En el mundo, el 19 de enero había 100 casos de coronavirus. El 19 de febrero ya había 76 mil. Hoy 19 de marzo, los casos llegan a 242 mil. Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y todos los demás”.

A partir de esa publicación, el exmandatario lanzó un mensaje cargado de ironía: “¿Este tuit fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un ‘problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%… hablo de la inflación”, escribió, rebautizando además a su adversario como “Pavorni”.

Con ese cierre, Fernández buscó contrastar la postura que Adorni tenía durante la pandemia con su actual alineamiento con el gobierno de Javier Milei y trasladar la discusión al terreno económico, en medio del impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. El cruce volvió a exponer no solo viejas posiciones, sino también las tensiones que siguen atravesando el debate público entre el pasado reciente y el presente libertario.