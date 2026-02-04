Malena Pichot contra Diego Leuco por defender a Milei

Un nuevo episodio protagonizado por Malena Pichot y Diego Leuco volvió a encender la discusión pública en torno a la figura del presidente Javier Milei. El disparador fue un video en el que se ve al mandatario participando de un espectáculo musical junto a su pareja, Fátima Florez, una escena que generó interpretaciones encontradas y terminó en un cruce directo entre ambos comunicadores.

Durante un segmento radial, Leuco expresó su incomodidad frente a la imagen del Presidente sobre el escenario. “Por supuesto hay gente que le resulta fantástico y que lo idolatra, a mí me parece rarísimo”, señaló, al tiempo que sostuvo que, en un contexto atravesado por incendios y otros problemas graves, el jefe de Estado debería mostrar mayor sobriedad. Sin embargo, el periodista buscó relativizar su postura y aclaró que su molestia no era exclusiva de Milei: recordó situaciones similares protagonizadas por Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri, y subrayó que siempre le incomodó la falta de sintonía entre el rol presidencial y el clima social del país.

La respuesta no tardó en llegar. En otro programa, Pichot fue tajante al rechazar cualquier comparación. Calificó el show de Milei como “delirante” y sostuvo que no es equiparable con gestos de otros mandatarios. “Es una persona que está cantando, gritando y bailando como alguien sin ningún código social”, afirmó, y remarcó que “ningún presidente hace eso”, al considerar que el nivel de excentricidad y exposición pública del actual mandatario no tiene precedentes.

El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a dejar en evidencia la fuerte polarización que rodea a Milei. Mientras algunos celebran su estilo disruptivo y lo leen como una ruptura con la solemnidad tradicional del poder, otros lo interpretan como una falta de decoro incompatible con la investidura presidencial. El cruce entre Pichot y Leuco condensó, en pocos minutos de aire, una discusión que atraviesa hoy buena parte del debate público argentino.

por R.N.