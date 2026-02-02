“Sexo campamento”: el fallido de Manuela Castañeira al invitar al mitin anticapitalista

Un lapsus que se viralizó rápidamente en redes sociales convirtió a la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, en tendencia involuntaria. En un video reciente en el que promocionaba el tradicional evento de verano de su espacio político, pronunció —o pareció pronunciar— la frase “nos vemos en el sexo campamento”, en lugar de “6° Campamento Anticapitalista”.

El clip comenzó a circular con fuerza en X (ex Twitter), donde fue replicado con comentarios irónicos y ediciones humorísticas. En las imágenes se ve a Castañeira con su estilo habitual: tono enfático, mensaje militante y una convocatoria dirigida especialmente a jóvenes, con críticas a figuras como Donald Trump y al Immigration and Customs Enforcement, y un llamado a organizarse “para divertirnos y derrotar la contrarrevolución laboral”. Sin embargo, el error fonético desplazó rápidamente el eje del mensaje hacia el plano viral.

El Campamento Anticapitalista, organizado por la juventud del espacio ¡Ya Basta! y con la participación destacada de Castañeira, no es ajeno a la atención en redes. Desde hace varias ediciones, el evento suele ser objeto de comentarios y memes que contrastan su discurso ideológico con el formato de campamento juvenil, con carpas, charlas políticas, fogones y consignas contra referentes del oficialismo y del liberalismo.

El episodio ocurrió en un momento sensible para la dirigente, que busca recuperar centralidad dentro de la izquierda anticapitalista tras las elecciones y en un contexto de fuerte crisis económica. El lapsus no fue aclarado ni corregido públicamente hasta el momento y fue aprovechado por usuarios críticos para reforzar lecturas irónicas sobre la militancia trotskista.

En el video original publicado en sus redes, la frase textual es: “Les anticapitalistas nos divertimos. Nos vemos en el 6° Campamento Anticapitalista para organizarnos contra los fachos…”. Sin embargo, la interpretación colectiva hizo su camino y el fragmento se viralizó desligado de su intención original.

El encuentro, de todos modos, sigue en agenda. Se realizará del 14 al 17 de febrero y promete debates, actividades culturales y espacios de organización política. Resta saber si el episodio quedará como una anécdota pasajera o si volverá a eclipsar, al menos en redes, el contenido del mensaje que el espacio busca instalar.